Repara tu Deuda Abogados cancela 32.000€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La separación matrimonial y la situación de desempleo le llevó a tener que acudir al mecanismo de segunda oportunidad.

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 32.000 euros en Palma de Mallorca (Baleares). VER SENTENCIA.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la situación de insolvencia tiene su origen en la contratación de diferentes minicréditos por parte del deudor que destinó al pago de los gastos de supervivencia, debido a la situación de separación matrimonial. Estos créditos con entidades financieras, cuyo fraccionamiento en cuotas tiene unos intereses muy elevados, y su situación de desempleo le llevó a un ahogo económico del que fue incapaz de salir".

Ahora, el exonerado, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre de 2015, mismo año en el que se aprobó la ley en España, lo que le convierte en pionero en su tramitación. En la actualidad, el despacho ha logrado superar la cifra de 160 millones de euros exonerados gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados lleva a cabo la mayor parte de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. Cuenta con más de 20.000 clientes procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España y su previsión es seguir creciendo como consecuencia del mayor conocimiento de esta legislación, de que muchos de los exonerados difunden su historia animando a otras personas a comenzar el proceso y el elevado número de consultas que se reciben a diario.

Repara tu Deuda lucha para que toda persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, adaptando siempre los honorarios para hacerlos más accesibles. "Muchos tienen miedo de iniciar el proceso porque piensan que es más difícil de lo que realmente resulta ser. Otros, directamente, no pueden hacer frente a los pagos que les solicitan algunos abogados", afirman. "Por esta razón, nosotros -añaden- queremos tener en cuenta sus circunstancias, más aún cuando son personas que viven una angustia durante mucho tiempo".

El perfil de quienes acuden al mecanismo de segunda oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron algún tipo de inversión pero no obtuvieron los resultados deseados, personas que viven en desempleo o en complejas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc. A quienes no pueden acogerse a esta herramienta, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis de posibles cláusulas abusivas en los contratos con bancos y entidades financieras y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

