Repara tu Deuda Abogados cancela 32.808 € en Gipuzkoa (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

El concursado se endeudó para ayudar a su padre enfermo y perdió su empleo

Madrid, 27 de febrero de 2026.-

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un vecino de Gipuzkoa (País Vasco) una deuda que ascendía a 32.808 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para ayudar económicamente a su padre, a quien le detectaron una enfermedad. En consecuencia, debió de hacer frente a una serie de reformas en la vivienda, ya que su padre debía de moverse en silla de ruedas. Lamentablemente, el deudor se quedó sin empleo, con lo que hizo frente a los gastos más esenciales con las tarjetas. Inicialmente, podía asumir el pago de las cuotas, pero debido a una mala información empezó a utilizar tarjetas de crédito y los intereses empezaron a acumularse y a quedarse impagados. Con sus ingresos, apenas podía cubrir sus gastos más esenciales al caer en una clara situación de sobreendeudamiento”.

Ahora el concursado, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas tras haber dictado el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso. Por este motivo, puede empezar una nueva vida económica desde cero, solicitar financiación si lo desea y salir de los diferentes listados de morosidad como ASNEF.

Repara tu Deuda Abogados inició su tarea de ayuda a personas en estado de sobreendeudamiento en septiembre de 2015. Se trata del mismo año en el que comenzó a aplicarse esta ley en España. En todo este tiempo, el despacho ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

La Ley de la Segunda Oportunidad ayuda tanto a particulares como a autónomos a quedar liberados de todas sus deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos imprescindibles. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento.

El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio con resultados negativos, personas con problemas o de salud propia o de terceros, particulares que han sido víctimas de algún engaño, padres que avalaron a sus hijos, etc.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es