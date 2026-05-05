Repara tu Deuda Abogados cancela 328.644 € en Bizkaia (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 5 de mayor de 2026.-

4 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Bizkaia (País Vasco)

(Información remitida por la empresa firmante)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 328.644 euros de deuda en Bizkaia (País Vasco). Se trata de cuatro nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en un mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

Una mujer ha conseguido cancelar una deuda de 119.154 euros. La deudora solicitó sus primeros créditos para la compra de una vivienda con su expareja y para amueblarla. Posteriormente se divorció y aumentaron los gastos a cubrir. Por este motivo, solicitó más créditos. Posteriormente estos ingresos se redujeron debido a una situación de inestabilidad laboral. Pidió una reunificación de las deudas. Sin embargo, no logró acabar con la situación adversa.

43.752 euros es el importe exonerado por un hombre de Bilbao. Su estado de insolvencia se originó en la época en la que trabajó por cuenta propia como comercial. Se vio gravemente afectado por la crisis económica derivada del COVID-19. La disminución de su facturación ha ido en paralelo al aumento de su endeudamiento al acumular los gastos propios del trabajo de comercial (seguro de coche, combustible, viáticos, peajes, entre otros), las cuotas de su posición como autónomo, así como los gastos más vitales (alquiler, alimentación, etcétera). Para poder seguir adelante ha ido acumulando créditos que, finalmente, no ha podido afrontar.

De Barakaldo es una mujer que se ha despedido de 130.119 euros de deuda. Todo comenzó tras un proceso de divorcio. En la parte deudora recayó un aumento de los gastos mensuales y las cargas de los préstamos solicitados para la compra y reforma de su vivienda, que hasta la fecha eran compartidos por ambos cónyuges. A pesar de la alta carga económica, la parte deudora cumplía con el pago asiduo de las cuotas. Desafortunadamente, la situación cambió por las consecuencias de la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, lo que le causó la pérdida de su trabajo. La prolongación de dicha situación, junto con la insuficiente percepción de ingresos, llevó a la parte deudora a recurrir desesperadamente al uso de créditos rápidos que han ido acumulándose de manera insostenible e impagable. Desde entonces y hasta la actualidad, la parte deudora no ha obtenido un trabajo estable que le haya permitido liquidar su endeudamiento ya que sus escasos ingresos apenas le permitían cubrir los gastos más vitales. En conclusión, la parte deudora acumuló cuotas impagadas que, junto al aumento de sus intereses, le han resultado imposibles de liquidar.

35.619 euros es la cantidad de la que se ha liberado una mujer. Necesitó financiación para cubrir gastos contraídos por el negocio que emprendió. Desafortunadamente, éste no generaba rentabilidad, por lo que se vio en la necesidad de cerrarlo. Solicitó un crédito para los gastos de alquiler, suministros y pago a los trabajadores. Posteriormente, la deudora se separó del padre de su hijo, por lo que nuevamente solicitó otro crédito para cubrir gastos familiares, de alquiler y para el cuidado del hijo. Más tarde, perdió su puesto de trabajo, y no logró cubrir todas las deudas contraídas.

La Ley de Segunda Oportunidad lleva vigente más de un siglo. Su origen se sitúa en Estados Unidos. Está enfocada a particulares y autónomos que se encuentran en un estado de sobreendeudamiento y no pueden asumir las cantidades debidas.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor de ayuda a personas en estado de insolvencia en septiembre del mismo año 2015. Su especialización le ha llevado a alcanzar la cifra de 430 millones de euros exonerados a personas de distintas procedencias. Además, a diario se producen llamadas de interesados en comenzar el procedimiento lo antes posible y otros muchos expedientes se encuentran tramitándose en la actualidad.

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