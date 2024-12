Repara tu Deuda Abogados cancela 33.000 € en El Masnou (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El exonerado creó una empresa de máquinas de vending que acabó cerrando y cayó en una situación de sobreendeudamiento

Madrid, 26 de diciembre de 2024.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre de El Masnou (Barcelona) una deuda que ascendía a 33.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “solicitó préstamos para montar su empresa de máquinas de vending. Por desgracia, los resultados no fueron los deseados y tuvo pérdidas. Llegó un momento en el que no pudo hacer frente a todos los pagos que surgían, como el alquiler del local, el IVA, etc. Finalmente decidió proceder al cierre de la empresa”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, este concursado de Catalunya puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Mataró (Barcelona) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda liberado de los importes contraídos.

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad como despacho especializado en la aplicación de esta ley en septiembre del año 2015. Su labor de exoneración de deudas a particulares y autónomos le ha llevado a superar la cifra de 300 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Más de 100.000 personas han puesto su historia en manos del despacho de abogados. Algunos de los que acuden lo hacen después de que muchos exonerados comenten a personas cercanas cuál ha sido su historia de sobreendeudamiento y cómo han logrado tener acceso a una nueva vida tras dejar atrás sus angustias económicas.

Repara tu Deuda se adapta a las circunstancias de sus clientes para que tengan facilidades para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por este motivo, no solicita provisión de fondos para la realización de los trámites. Además, ofrece diferentes modalidades de pago, que puede elegir el propio exonerado, para que el cliente se encuentre cómodo durante todo el proceso.

El perfil de personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy diverso: autónomos que pusieron en marcha un negocio que resultó fallido, asalariados que han sufrido complicadas circunstancias laborales, personas con alguna enfermedad propia o de algún allegado, particulares que han sido víctimas de engaño, padres que avalaron a sus hijos en la compra de una vivienda, divorciados que han comprobado el aumento de gastos, etc.

Por último, hay que señalar que el despacho está especializado también en la defensa de los intereses de los consumidores. Esto hace que ofrezca a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados por ellos con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

