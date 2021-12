Repara tu Deuda Abogados cancela 35.287 € en Badalona (Barcelona) con la Ley de la Segunda Oportunidad

El despacho de abogados está especializado en la aplicación de esta legislación desde el año 2015

El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Badalona (Barcelona) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de LC, quedando así liberada de una deuda que ascendía a 35.287 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA. Es la segunda cancelación de deuda que se produce en Badalona (Barcelona) en los últimos días, lo cual confirma a Catalunya como comunidad de referencia en su aplicación



La concursada acudió a Repara tu Deuda, primer despacho que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, ahogada porque su marido se quedó sin trabajo y les resultó imposible asumir los pagos que ya tenían. Una vez que los abogados de Repara tu Deuda estudiaron el caso, empezaron los trámites para que pudiera acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora está liberada del 100% de sus deudas.



Cada día se están produciendo cancelaciones de deudas en alguna parte de España. Hasta la fecha, más de 15.500 personas ya han acudido a los juzgados para salir de la situación de bloqueo económico y, en muchas ocasiones, de salud, y poder así comenzar desde cero.



Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, “este mecanismo jurídico es cada vez más conocido entre los ciudadanos y, por eso, más particulares y autónomos acuden a él para obtener la cancelación de sus deudas”.



Una de las claves del éxito es “contar con los mejores abogados en el ámbito jurídico, ofrecer una tecnología digital avanzada que ayude en el proceso y, por supuesto, apostar de forma permanente por el factor humano, tan importante para personas que viven estresadas y angustiadas por deudas que no le dejan vivir”.



Algunos países de nuestro entorno como Italia, Alemania o Francia llevan más años aplicando esta legislación. Por ello, están realizando unos 100.000 trámites anuales. En España, desde que entró en vigor esta legislación, el despacho ha conseguido superar la cifra de 62 millones de euros exonerados a sus clientes y está previsto que la cifra vaya aumentando.



La Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración de la deuda tanto de particulares como de autónomos. Para que se acojan quienes realmente sean merecedores, el juez debe valorar que se cumplen una serie de requisitos. Entre ellos, el concursado ha de demostrar que ha actuado de buena fe, también que ha intentado un acuerdo previo para el pago de la deuda a plazos, que el importe debido no es superior a los 5 millones de euros y que no ha cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años.







