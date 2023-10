Repara tu Deuda Abogados cancela 35.999€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de octubre de 2023.

El concursado entró en un estado de insolvencia y se vio obligado a acudir a la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de lo Mercantil nº10 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así exonerado de una deuda de 35.999 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



El exonerado cayó en una situación de sobreendeudamiento. A pesar de los esfuerzos por revertir la situación, según explican los abogados de Repara tu Deuda, "la salida a todos sus problemas era la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, como finalmente ha quedado demostrado a través del auto dictado por el juzgado".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor gracias a la aprobación por parte del Parlamento de España en el año 2015. Si bien todavía quedan personas por conocer la existencia de esta herramienta, lo cierto es que cada vez son menos ya que la labor de difusión de este mecanismo ha sido muy elevada y se ha podido comprobar con el tiempo.



Para poder cancelar las deudas que se han contraído, es muy importante ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado, con experiencia contrastable en su aplicación. En este sentido, Repara tu Deuda publica todas las sentencias dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado.



En la actualidad, continúa siendo el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y también es el que más deuda ha cancelado a sus clientes. Hasta la fecha, ha logrado superar la cantidad de 170 millones de euros a personas que pertenecen a las diferentes comunidades autónomas del país. "Algunos de los exonerados -explican los abogados del despacho- deciden además dar un paso al frente, contar su historia de sobreendeudamiento y posterior exoneración. Eso hace que muchos de los que se lo están pensando comiencen el proceso con la esperanza de conseguir un resultado similar, como ocurre si cumplen los requisitos exigidos".



Bertín Osborne colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más particulares y autónomos. "Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que está ayudando a personas que están en la ruina a comenzar de nuevo, sin deudas. Ayudarlas a pensar que su problema tiene salida es una labor para la que necesitamos cualquier tipo de colaboración con el objetivo de no dejar a nadie en esa situación de insolvencia".



Las personas que no pueden verse beneficiadas por la Ley de Segunda Oportunidad también tienen otra posible salida a todos sus problemas. Y es que Repara tu Deuda Abogados les ofrece de forma alternativa la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El despacho estudia los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735