Repara tu Deuda Abogados cancela 37.386 € de deuda en Alcantarilla con la Ley de Segunda Oportunidad - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de agosto de 2026.- En ocasiones, una decisión tomada para mejorar la calidad de vida termina convirtiéndose en el origen de un grave problema económico cuando las circunstancias cambian. Es entonces cuando muchas personas entran en una espiral de endeudamiento de la que resulta imposible salir por sus propios medios. Un ejemplo de ello es el caso resuelto por Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, que ha conseguido la exoneración de una deuda de 37.386 euros en Alcantarilla (Murcia).

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó tras la financiación de un vehículo. Pocos meses después de firmar el contrato, el afectado comprobó que ya no podía asumir las cuotas. Ante esa situación, la entidad le propuso una dación en pago con la promesa de que la deuda quedaría completamente saldada. Sin embargo, una vez entregado el vehículo, continuó manteniendo un importe pendiente de 4.000 euros, incumpliéndose la solución que inicialmente se le había ofrecido".

Lejos de resolverse, su situación económica continuó agravándose. Posteriormente suscribió otra financiación para cancelar deudas que había contraído con terceros como consecuencia de favores personales ajenos al ámbito bancario. Más adelante necesitó solicitar un préstamo para afrontar un tratamiento médico relacionado con problemas personales.

A pesar de percibir un salario reducido, mantuvo durante un largo periodo el esfuerzo por cumplir con todas sus obligaciones crediticias. Finalmente, llegó un momento en el que tuvo que destinar prácticamente todos sus ingresos a cubrir únicamente los gastos de primera necesidad, sin posibilidad de hacer frente al resto de los pagos.

Una vía legal para recuperar la estabilidad económica

La Ley de Segunda Oportunidad nació para ofrecer una respuesta a quienes, pese a haber actuado de buena fe, han llegado a un punto en el que resulta imposible cumplir con todas sus obligaciones económicas. "No se trata únicamente de cancelar deudas, sino de permitir que las personas recuperen su estabilidad y puedan volver a desarrollar su proyecto de vida con normalidad", señalan desde Repara tu Deuda Abogados.

Aprobada en España en 2015, esta normativa se ha convertido en una herramienta eficaz para que particulares y autónomos puedan superar una situación de insolvencia cuando ya no existe una solución viable. Cada expediente requiere un estudio individualizado, ya que no todas las circunstancias son iguales. El análisis permite comprobar que concurren los requisitos previstos por la ley y que la imposibilidad de pago responde a una situación real, garantizando que este mecanismo pueda ofrecer una solución efectiva a quienes realmente la necesitan.

Un acompañamiento más allá de la exoneración

Durante este año, Grupo Repara ha puesto en marcha el Programa Vida Nueva sin Deudas, una iniciativa que amplía el alcance del procedimiento. La propuesta combina la estrategia jurídica desarrollada por Repara tu Deuda Abogados con un diagnóstico financiero inicial, un plan personalizado y un acompañamiento continuado para favorecer la plena reintegración del cliente al sistema económico. Además, facilita la gestión de la documentación necesaria durante la tramitación y proporciona un certificado notarial que acredita la exoneración, reforzando la seguridad jurídica de quienes dejan atrás una situación de sobreendeudamiento.

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