Repara tu Deuda Abogados cancela 373.895 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad.

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de seis nuevos casos que se han producido a favor de los concursados

MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Mallorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido seis nuevos casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascienden a 373.895 euros. Como explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado 49.620 euros. Su estado de insolvencia se originó en el momento en el que solicitó un crédito para adquirir un vehículo para acudir a su puesto de trabajo. Asimismo, solicitó nuevos préstamos para amueblar su casa de alquiler, ya que con su salario no podía hacerlo. Tras una mala racha laboral, se vio en la situación de no poder abonar las cuotas.

2) Una mujer se ha despedido de un importe pendiente de pago de 22.370 euros. Su estado de insolvencia se originó por el uso de tarjetas de crédito necesario tras la separación de su pareja. Por culpa de la pandemia del COVID-19, se quedó desempleada durante unos meses y ya no pudo hacer frente a ningún crédito más. Por todo ello, cayó en un estado de sobreendeudamiento.

3) 44.976 euros es la cantidad exonerada por otro hombre. Necesitó financiación para gastos familiares. La mayoría de los trabajos que conseguía eran temporales, lo que provocó que solicitara nuevos créditos. Cuando encontró un trabajo que ya parecía estable, se vio afectado por un ERTE por el COVID-19 y acabó perdiendo su trabajo.

4) De Inca es una mujer que ha sido exonerada de 80.221 euros. La financiación externa la solicitó para el pago de la hipoteca sobre la vivienda familiar. Desafortunadamente, la deudora perdió el trabajo, lo que supuso que su economía se viera afectada y pidiera más créditos. Aunque luego consiguió trabajos, estos eran temporales e inestables. Con los ingresos generados, apenas podía cubrir sus gastos más esenciales.

5) 118.961 euros es la cantidad del quinto caso, de un hombre. Pidió un préstamo junto a su mujer para hacer frente a los primeros gastos de tramitación como trabajador por cuenta propia (autónomo). Tuvo que comprar materiales para el restaurante y hacer reformas para acondicionar el local en el negocio que había iniciado. Con el tiempo, no facturó lo esperado. Por las deudas contraídas, por encima de sus posibilidades, comenzó la ejecución hipotecaria de la finca, con un alto remanente.

6) Una mujer de Manacor empieza desde cero al no tener que devolver 57.747 euros. Su madre tenía un problema de salud grave, que requería de tratamientos médicos. Para poder costearlos, pidió varios préstamos. Tras el fallecimiento de su madre, la deudora fue diagnosticada con el mismo problema de salud, lo que agravó aún más su situación económica.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del año 2015. En todo este tiempo, la cantidad exonerada ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Factores como los del COVID-19 o la última reforma de la ley, aprobada en septiembre de 2022 para agilizar el proceso, han sido dos elementos de gran relevancia en su aplicación.

Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS. Conocida con el nombre de MyRepara, es una herramienta que ayuda al cliente en todo momento: puede hacer un seguimiento de su proceso realizando consultas, compartir experiencias sobre la satisfacción de su proceso o mantener reuniones con los abogados.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735