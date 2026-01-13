Repara tu Deuda Abogados cancela 38.715 € en La Laguna (Tenerife) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Un divorcio, problemas de salud y el mantenimiento económico de su hijo llevaron a la exonerada al estado de sobreendeudamiento

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) una deuda que ascendía a 38.715 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos para ayudar a su hijo que residía en Chile y para el viaje y los seguros necesarios para venir a España. También solicitó otros nuevos para el acondicionamiento de la vivienda. Posteriormente la deudora se divorció, con lo que solicitó de nuevo otros créditos. A esto se le ha de añadir que, por temas de salud, estuvo más de un año de baja laboral. Todo ello repercutió gravemente en su economía y, al ser incapaz de hacer frente a esos créditos y a sus necesidades básicas, solicitó más financiación. Sin embargo, con los ingresos generados, no ha logrado devolver los importes pendientes de pago”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, esta concursada de Canarias puede respirar de nuevo sin temor a sus deudas y al acoso de los bancos y entidades financieras tras haber dictado el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso. Ello le permite reactivarse en la economía y también dejar atrás el estado de estrés habitual en casos como el suyo.

Repara tu Deuda Abogados inició su trabajo con personas en estado de sobreendeudamiento en septiembre de 2015. Se trata del mismo año en el que el Parlamento de España dio luz verde a la entrada en vigor de este mecanismo de cancelación de deudas. En todo este tiempo, el despacho ha logrado alcanzar ya la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El alto interés de personas que no saben cómo decir adiós en su vida ordinaria a estos problemas financieros, unido a la esperanza que ofrecen los endeudados que ya han conseguido su sentencia favorable, hace que el grado de implementación de esta legislación en España sea cada vez mayor. Además, la difusión de los casos y la enorme ventaja de que el despacho se encargue de conseguir toda la documentación son grandes atractivos para cualquier insolvente.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que comenzaron un negocio pero no obtuvieron los resultados deseados, asalariados que han sufrido una disminución de sus ingresos o el desempleo, particulares que han de ayudar a personas próximas o que han sido engañados, divorciados que comprueban las dificultades de su nueva situación, padres que avalaron a sus hijos, etc.

