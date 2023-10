Repara tu Deuda Abogados cancela 41.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de octubre de 2023.

Sufrió un ERTE por el COVID-19 y cayó en situación de sobreendeudamiento tras haber ayudado a su familia que estaba con problemas económicos

El Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así exonerado de una deuda de 41.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de un vehículo. Sin embargo, el deudor tuvo que venderlo a los pocos meses ya que necesitaba dinero rápido para ayudar a su familia que estaba atravesando por problemas económicos. A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se vio forzado a estar un largo periodo de ERTE, afectando gravemente a sus ingresos y a la posibilidad de estar al corriente de pago".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Si bien es cierto que existe desconocimiento sobre esta herramienta, muchas personas acuden a ella esperanzadas por acabar con la situación de sobreendeudamiento que están sufriendo. Han sido hasta la fecha más de 20.000 los particulares y autónomos que han confiado en los servicios del despacho de abogados con vistas a cancelar las deudas a las que no pueden hacer frente.



Para ofrecer confianza a sus clientes, Repara tu Deuda Abogados publica todas las sentencias que han sido dictadas por los juzgados españoles de aquellos casos en los que ellos han participado. De esta manera, quien quiera puede consultarlas y ver que son historias reales de personas que ya han conseguido la exoneración de sus deudas. Además, algunos de los que ya se están liberados deciden contar su historia en primera persona, animando a otros a comenzar el proceso como hicieron ellos en su momento.



Hay que señalar que el despacho de abogados es el primero que se puso en marcha en España dedicado a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Su conocimiento y experiencia le ha llevado a ser el líder en este mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos. Así, ha logrado rebasar la cifra de 170 millones de euros exonerados que proceden de las diferentes comunidades autónomas.



Bertín Osborne, imagen desde hace años del despacho de abogados, colabora para que la ley alcance a un mayor número de personas. "Se trata de una herramienta -declaran los abogados- que permite a particulares y autónomos que están arruinados reactivarse en la vida económica. Por esa misma razón es muy importante contar con rostros que nos permitan llegar a todo tipo de casos".



A las personas que no pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad también se les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis por parte del despacho de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735