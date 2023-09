Repara tu Deuda Abogados cancela 41.000€ en Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Canarias, 7 de septiembre de 2023.

La exonerada tuvo que cerrar el negocio y cayó en un estado de sobreendeudamiento

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 41.000 euros en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la concursada abrió un negocio pero le generó muchas pérdidas y una acumulación de deudas cada mes. Al cerrarlo, se agravó su situación económica y se quedó sin trabajo. Por este motivo, intentó hablar con los bancos para tener una cuota más realista, sin embargo, no accedieron. Por este motivo, cayó en sobreendeudamiento".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la exonerada puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº4 de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En la actualidad el bufete ha superado la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados lleva a cabo la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en el país. Representa en los juzgados a más de 20.000 particulares y autónomos que han puesto su caso en sus manos para empezar una nueva vida desde cero y reactivarse en la economía.



Repara tu Deuda lucha para que toda persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por esta razón, se adapta a las circunstancias económicas de sus clientes. "Muchas personas tienen al principio miedo de empezar los trámites porque creen que el proceso va a ser más complicado de lo que realmente resulta. Otras, directamente, no pueden asumir las cuotas que les solicitan algunos abogados", afirman. "Nosotros -añaden- partimos de la base de que son personas arruinadas, que han sufrido una situación muy inquietante durante mucho tiempo, y por tanto hemos de ser comprensivos con su angustia".



El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy diverso: padres que avalaron a sus hijos para comprar una casa, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron algún tipo de inversión con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.



A las personas que no cumplen los requisitos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, Repara tu Deuda Abogados les ofrece de forma alternativa la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El gabinete jurídico estudia los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655956735