Repara tu Deuda Abogados cancela 43.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

Madrid, 12 de septiembre de 2023.

La pareja de la deudora se quedó sin empleo y trató de ayudarle solicitando préstamos que no pudo devolver

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº16 de Madrid ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de una mujer con una deuda de 43.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "la deudora convivía con su anterior pareja, la cual se quedó en situación de desempleo. Para hacer frente a los gastos más esenciales, la recientemente exonerada tuvo que solicitar préstamos, que iba pagando como podía. Empezó a requerir nuevos para hacer frente a los anteriores y se le acumuló una deuda que finalmente no logró devolver".



Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, "España incorpora a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Ésta nació en Estados Unidos, país en el que lleva vigente más de 100 años. Si bien se han acogido a ella figuras relevantes como Walt Disney o Steve Jobs, la mayoría de quienes lo han hecho son personas desconocidas para la mayoría, que han caído en un estado de sobreendeudamiento del que necesitan salir para vivir sin angustias. Con este mecanismo, se elimina también el estigma que sufren quienes han vivido reveses económicos".



Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del año 2015 con vistas a ofrecer una solución jurídica a quienes viven ahogados por pagos que les resultan inasumibles. Desde entonces, ha podido ayudar a muchas personas desesperadas por sus deudas y se ha posicionado como líder en este mercado. Hasta la fecha ha conseguido alcanzar la cifra de 170 millones de euros exonerados.



El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes, que proceden de todas las comunidades autónomas de España y que responden a perfiles muy diferentes. La previsión es que esta cifra continúe aumentándose como consecuencia de que la ley es cada vez más conocida y también debido a que muchos de los que ya han conseguido su cancelación ofrecen su testimonio para que otros así se animen a comenzar el proceso.



Esta legislación permite la exoneración de la deuda de personas particulares y de autónomos que con anterioridad hayan cumplido una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado actúe de buena fe en todo momento, aportando la documentación necesaria para acreditar su insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el importe de la deuda no sea superior a los 5 millones de euros.



A las personas que no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho de abogados les ofrece la opción de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Esto lo hace a través del estudio de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







