Repara tu Deuda Abogados cancela 44.000 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

Madrid, 3 de octubre

El exmarido la engañó para que firmara una serie de préstamos que desconocía

El Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer, que ha quedado así exonerada de una deuda de 44.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar su expareja financiación a nombre de la deudora. En la mayoría de las ocasiones fue engañada y no sabía que estaba suscribiendo contratos de préstamos. Con el tiempo, la deudora pasó por una ruptura y posterior separación, dejando la expareja todas las deudas a nombre de ella sin hacerse responsable. Con su pequeña nómina no podía hacerse cargo de sus gastos y a su vez pagar las cuotas de todos estos préstamos".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Desde que se aprobara cada vez son más las personas que intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído. Más de 20.000 personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España han confiado en los servicios de Repara tu Deuda Abogados para empezar de nuevo desde cero.



Para triunfar en el proceso es importante ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. La experiencia y el conocimiento de personas que llevan a cabo trámites de este tipo a diario ofrecen una garantía a quienes se acercan de que el proceso será satisfactorio si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación.



En esta línea, los casos de éxito que puedan demostrarse mediante sentencias son una de las claves para saber que se ha elegido correctamente y que no son víctimas de una información atractiva pero falsa. En la actualidad, Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España. También es el que más deuda ha cancelado, al haber superado ya la cifra de 170 millones de euros. "Nuestros casos -explican los abogados del despacho- se pueden consultar ya que están disponibles, de forma totalmente abierta, para las personas que estén interesadas en los detalles de esta herramienta desconocida para algunos pero que ha cambiado la vida de muchos".



Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Estamos ante legislación -declaran los abogados- que permite a quienes están arruinados reactivarse en la vida económica, eliminando las deudas y saliendo de los listados de morosidad".



Esta herramienta permite que particulares y autónomos en estado de insolvencia puedan quedar exonerados de sus deudas si logran cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez años previos al comienzo del proceso, que actúe siempre de buena fe y que el importe debido no supere los 5 millones de euros.



A quienes no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis de los contratos con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.





