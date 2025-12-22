Repara tu Deuda Abogados cancela 444.986 € en Tarragona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

8 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Tarragona (Catalunya)



Tarragona, 22 de diciembre.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 444.986 euros de deuda en Tarragona (Catalunya). Se trata de ocho nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en Tarragona (Catalunya).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Un vecino de Cambrils ha logrado cancelar su deuda de 160.682 euros. Su insolvencia se originó por la necesidad de financiación para cubrir los gastos de su enlace matrimonial. Posteriormente, solicitó varios créditos para adquirir una vivienda y poder instalarse. En el matrimonio ambos trabajaban y podían hacer frente a los pagos de los créditos solicitados. Su mujer, tras sufrir dos abortos, cayó en depresión. Al tener que dejar de trabajar, los ingresos familiares no fueron suficientes para estar al corriente de los pagos.

2) Una mujer de Salou, madre de un hijo, se ha despedido de un importe pendiente de 20.767 euros. La mayoría de los trabajos que conseguía la deudora eran temporales. Esto provocó que tuviera que solicitar nuevos créditos para cubrir los gastos diarios. Al principio podía hacer frente al pago de las cuotas, pero al no tener un trabajo fijo con un sueldo estable, las cuotas de los préstamos empezaron a quedarse impagadas. Por todo lo expuesto, la deudora cayó en una situación de sobreendeudamiento.

3) En Amposta un hombre debía 56.486 euros. Inició su propio negocio dedicado a la construcción, pero este no tuvo el éxito esperado, por lo que tuvo que cerrar. Su vida laboral no ha sido muy estable. Además, a causa de los esfuerzos físicos, hubo de someterse a varias pruebas médicas. Se confirmó que padecía graves problemas de espalda, lo que le llevó a un reconocimiento de una discapacidad del 33%.

4) De un pequeño municipio del Baix Camp es un hombre que ha quedado exonerado de una deuda de 68.941 euros. Su estado de endeudamiento se originó para ir pagando médicos particulares, ya que sufría diversas enfermedades. También se produjo un incendio en la casa de alquiler y estuvo varios días ingresado en la UCI por inhalación de humo. Al salir del hospital optó por arreglar toda la casa, con la limpieza de humo y rehabilitación del inmueble. Solicitó varios créditos para poder hacer frente a la contratación de una empresa especializada, ya que el seguro no lo cubría todo. Actualmente, con la pensión contributiva del INSS que recibe, es insuficiente para hacer frente a los gastos.

La Ley de Segunda Oportunidad hace ya 10 años que se está aplicando en España. Desde septiembre del año 2015. Repara tu Deuda Abogados, pionero en la tramitación de esta herramienta, ayuda a miles de particulares y autónomos que habían perdido toda esperanza de despedirse de los importes pendientes de pago.

Durante todo este tiempo, el despacho ha logrado alcanzar la cifra de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Los requisitos generales para ser beneficiario de esta herramienta pueden resumirse en no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, actuar de buena fe con transparencia total durante el proceso y encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia.

