Repara tu Deuda Abogados cancela 445.000€ en Manresa (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Manresa, 25 de septiembre de 2023.

La exonerada tenía una hipoteca que, tras separarse, recayó sobre ella y requirió de más préstamos

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 445.000 euros en Manresa (Barcelona, Cataluña) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "la exonerada, durante su época como casada, tenía una hipoteca con su marido. Sin embargo, al separarse, todo le recayó a ella. Empezó necesitar más créditos y préstamos. Finalmente, se vio envuelta en una situación de sobreendeudamiento de la que no pudo salir y se puso en contacto con nosotros para empezar el proceso".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Manresa (Barcelona) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso, con lo que le concede la opción de empezar de nuevo desde cero.



Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Desde ese mismo momento, procura ofrecer una salida a la situación de insolvencia que sufren muchas personas que no pueden pagar sus deudas por las circunstancias económicas en las que se encuentran.



El despacho de abogados cuenta en estos momentos con más de 20.000 historias de personas que han puesto su caso de sobreendeudamiento en sus manos para empezar una nueva vida desde cero. En la actualidad ha superado la cifra de 170 millones de euros exonerados en cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



Repara tu Deuda se adapta a las formas de pago preferidas por los propios clientes, ofreciendo distintas modalidades. Y es que su objetivo es no dejar a nadie sin posibilidad de respirar aliviado de nuevo mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. "Muchas personas se enfrentan con miedo a la posibilidad de comenzar el proceso ya que piensan que los trámites son más complejos de lo que realmente resultan. Una de las claves para animarlas son los testimonios de personas que explican su proceso", señalan los abogados.



Los perfiles de las personas que se acogen a esta herramienta es muy variado: padres que avalaron a sus hijos, pequeños empresarios que montaron un negocio o que llevaron a cabo inversiones con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo o que han sufrido unas difíciles circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.



A quienes no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis de los contratos con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735