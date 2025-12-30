Repara tu Deuda Abogados cancela 45.815 € en Illescas (Toledo) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 30 de diciembre de 2025.-

La exonerada, divorciada y con hijos, no gozaba de una situación laboral estable y se vio incapaz de asumir sus deudas

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una nueva deuda en Castilla-La Mancha. Se trata del caso de una mujer de Illescas (Toledo) que ha dicho adiós a un importe que ascendía a 45.815 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó porque el salario que percibía era precario, encadenando años de trabajo con prestaciones de desempleo que apenas le permitían pagar sus gastos más básicos y esenciales como el alquiler, alimentación, suministros. Para cubrir los gastos anteriormente descritos tuvo que solicitar préstamos rápidos. La señora no tenía la suficiente solvencia económica como para hacer frente a sus deudas ya que hubo de asumir el coste de los trámites del divorcio de su anterior pareja y los honorarios del abogado. La custodia de los menores la tenía ella, por lo que priorizó su manutención a cualquier otra cosa. Además, en paralelo, se vio obligada a mudarse a una nueva vivienda de alquiler y se apuntó a la autoescuela para obtener el carné de conducir por necesidad, ya que era esencial para poder llevar a sus hijos al colegio y realizar otros desplazamientos diarios. Por este motivo, solicitó un nuevo préstamo. No obstante, con sus recursos, no ha podido asumir todos los pagos pendientes”.

Ahora, gracias al trabajo realizado por los profesionales de Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar una nueva vida liberada de sus deudas tras haber dictado el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que puede empezar financieramente desde cero.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor de apoyo a personas en estado de sobreendeudamiento en septiembre de 2015. Se trata del mismo año en el que entró en vigor esta legislación, pensada para que personas en estado de sobrendeudamiento no tengan que levantarse cada día arrastradas por el peso de sus deudas.

Los abogados de Repara tu Deuda han conseguido posicionarse como líderes destacados en el mercado de cancelación de deudas. Esto ha supuesto que, hasta la fecha, han logrado rebasar la cantidad de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio que resultó fallido, asalariados con problemas laborales, personas que sufren una enfermedad o han de ayudar a otras, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que comprueban las dificultades de su nieva situación, etc.

