Repara tu Deuda Abogados cancela 46.065 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Un hombre de Carcaixent y una mujer de Torrent, afectados laboralmente por el COVID-19, dicen adiós a sus deudas

Madrid, 24 de marzo de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado dos nuevas cancelaciones de deuda en Valencia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, dos personas han obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que en total ascendía a 46.065 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, sus historias son las siguientes:

1) Un hombre ha dicho adiós a un importe debido de 25.607 euros. Su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de un vehículo. Al principio no tenía problema en hacer frente a la devolución de los préstamos. Lamentablemente su pareja se quedó sin trabajo, por lo que ya no contaba con su apoyo económico y tuvieron que solicitar más préstamos para poder subsistir. A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, el deudor se vio forzado a estar en ERTE y acabó sin empleo, afectando gravemente a los ingresos del núcleo de convivencia. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron mermados, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes.

2) Una mujer de Torrent, madre de dos hijos, ha quedado exonerada de una deuda de 20.458 euros. Requirió de financiación también para la compra de un vehículo. Por otra parte, solicitó otros préstamos para los gastos de fianza de una vivienda de alquiler, así como para la compra de muebles y electrodomésticos. Desafortunadamente, la deudora se vio afectada por un ERTE en la empresa en la que trabajaba como consecuencia del COVID-19. En este contexto, no tuvo más remedio que acogerse al mecanismo de cancelación de deudas de particulares y autónomos al encontrarse en una clara situación de sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica desde hace más de 100 años en Estados Unidos. Se trata de la salida más eficiente para que personas en estado de insolvencia puedan decir adiós a todas sus deudas, emprender de nuevo y dejar atrás el estado de angustia que sufren. Si bien al principio existían muchas dudas acerca de este mecanismo, la realidad se ha ido imponiendo y ya es el mecanismo habitual de exoneración de deudas de particulares y autónomos. En este sentido, hay que señalar que la difusión de los diferentes casos ha supuesto también una ayuda a la hora de que haya más personas que quieran acogerse.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de esta legislación en septiembre del mismo año 2015. Tras más de diez años de experiencia, puede decirse que ha cambiado la vida de miles de personas que no sabían qué hacer para poder levantarse sin deudas. En la actualidad, puede cifrarse en más de 415 millones de euros la cantidad exonerada por el gabinete jurídico.

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