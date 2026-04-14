Repara tu Deuda Abogados cancela 462.449 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril

Una mujer afectada por el COVID-19, un hombre con una acusada inestabilidad laboral y otro que vivió un divorcio son exonerados

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado tres nuevas cancelaciones de deuda en Mallorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido tres casos de personas que han obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 462.449 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, sus historias son las siguientes:

1) 38.419 euros es la cantidad cancelada por una mujer. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la acumulación de retrasos en los pagos de sus clientes durante su etapa como autónoma, lo que le generó una notoria desestabilización económica. A esta complicada situación se le sumó la llegada de la pandemia del COVID-19. El confinamiento y cierre de establecimientos de ocio causó en la deudora una drástica disminución de los ingresos obtenidos. Para intentar afrontar la situación, recurrió desesperadamente a créditos, los cuales solo causaron el efecto contrario al pretendido: una mayor dependencia de los créditos rápidos y la paulatina acumulación de las cuantías debidas. Actualmente la parte deudora se encuentra en situación de desempleo, lo que le ha generado una imposibilidad aun mayor de liquidar su endeudamiento.

2) Un hombre ha dicho adiós a 324.065 euros de deuda. Necesitó financiación para cubrir gastos familiares. El deudor, debido a la inestabilidad laboral sufrida al conseguir trabajos temporales, se vio en la necesidad de solicitar créditos para cubrir los gastos diarios. También, y debido a épocas de falta de trabajo, el deudor emprendió varios negocios como autónomo. Sin embargo, no resultaron fructíferos. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos y a sus necesidades familiares, solicitara otros nuevos para cubrir la financiación solicitada. Su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

3) Un vecino de Llucmajor ha quedado liberado de un importe de 99.965 euros. Necesitó financiación para la compra de una vivienda. Posteriormente, el deudor se divorció, por lo que debió asumir de nuevo los gastos derivados y diversos pagos con un único sueldo. Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para cubrir esos créditos ni sus necesidades, solicitara otros nuevos para la financiación que había pedido anteriormente. Por otra parte, y debido a la falta de pago de la hipoteca sobre la vivienda de la que era titular, la entidad financiera procedió a su ejecución. Finalmente, el concursado intentó una reunificación de deudas, pero tampoco logró revertir la situación.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica desde hace ya más de 100 años en Estados Unidos. Es la salida más eficiente para todas aquellas personas que se encuentran sufriendo un estado de insolvencia y necesitan empezar financieramente desde cero. A España llegó en el año 2015 para ofrecer también una solución a estas personas. Aunque es cierto que inicialmente existían muchas dudas acerca de su eficacia, la realidad es que cada vez son más ciudadanos los que acuden a ella para reactivarse.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Su creación se sitúa en septiembre del mismo año 2015. Durante este tiempo, la experiencia lograda le ha llevado a ayudar a numerosos particulares y autónomos que anteriormente no sabían dónde acudir para empezar una nueva vida desde cero. En estos más de diez años, el gabinete jurídico ha logrado superar la cifra de 415 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

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