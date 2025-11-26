Repara tu Deuda Abogados cancela 46.495 € en La Nucía (Alicante) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La deudora sufrió un ERTE que le impidió hacer frente a los préstamos solicitados para gastos familiares y un vehículo averiado

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer de La Nucía (Alicante, Comunidad Valenciana) una deuda que ascendía a 46.495 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para gastos familiares. A ello se le añade que el vehículo de la deudora sufrió una avería, lo que hizo que se viera obligada a solicitar otro crédito para hacer frente a la reparación. Desafortunadamente, la deudora quedó afectada por un ERTE y los ingresos mensuales disminuyeron considerablemente. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para asumir esos créditos y sus necesidades diarias, solicitara otros nuevos para cubrir la financiación que había solicitado. La acumulación de deudas le llevó a caer en un estado de insolvencia”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar una nueva vida sin deudas tras haber dictado el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda liberada de todos los importes pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor como despacho especializado en la aplicación de esta ley en España en septiembre de 2015. Desde entonces hasta la actualidad ha logrado la cancelación de 370 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La difusión de los casos, unido a que muchos exonerados explican a familiares y allegados su caso, ha hecho que el grado de conocimiento de esta legislación sea cada vez mayor.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o de terceros, particulares

víctimas de engaños, divorciados que han sufrido el aumento de gastos, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda o para una empresa, etc.

