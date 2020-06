COMUNICADO: Repara tu Deuda Abogados cancela 48.000 € de deuda privada y pública con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado del despacho líder en la Ley de la Segunda Oportunidad, tenía deudas con Hacienda, la Seguridad Social y 33 bancos

El Juzgado de Primera Instancia nº7 de Terrassa (Barcelona) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) o, lo que es lo mismo, ha cancelado las deudas a SG, vecino de la ciudad, soltero, sin personas a su cargo y con una nómina de 900 euros/mes. El concursado había acumulado una deuda de 48.000 euros con 33 entidades bancarias y también tenía deuda pública: 800 euros con Hacienda y 600 euros con la Seguridad Social. Repara tu Deuda, despacho de abogados pionero en España en tramitar la Ley de Segunda Oportunidad, ha llevado el caso.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 pero hasta el pasado año no contemplaba la cancelación de deuda pública, solamente la relativa a acreedores privados. Los responsables de Repara tu Deuda abogados explican que con sentencias como la de SG se avanza para que la deuda con administraciones públicas también sea objeto de cancelación, por el momento a través de un Plan de Pagos a cinco años en el que no se incluyen intereses y que será revisado por un Juez (de acuerdo con la capacidad de pago de cada deudor).

Así, aunque la deuda pública no quede cancelada igual que la privada, “se concede el beneficio de un Plan de Pagos a cinco años con el fin de que los deudores obtengan una segunda oportunidad real. Se trata de otra de las sentencias pioneras que han conseguido clientes de Repara tu deuda abogados y que crea jurisprudencia y esperanza a aquellos que tienen deuda privada y pública”.

