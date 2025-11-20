Repara tu Deuda Abogados cancela 48.844 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2025.-

Una mujer y un hombre con problemas laborales dicen adiós a todos sus problemas de deuda

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 48.844 euros de deuda en Valencia. Se trata de dos nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho.

1) 7.910 euros es el importe exonerado por una mujer, madre de un hijo menor de edad. Necesitó financiación para los diversos gastos familiares. Desafortunadamente, la deudora perdió su puesto de trabajo, por lo que solicitó otros créditos para cubrirlo todo. La inestabilidad laboral fue una constante, ya que combinaba trabajos temporales con épocas de desempleo. Sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, pidió más para cubrir la financiación que había solicitado con anterioridad. Sin embargo, con sus ingresos, apenas podía cubrir sus gastos más esenciales.

2) Un hombre ha cancelado una deuda de 40.934 euros. En el año 2008 necesitaba un coche para ir a trabajar, puesto que el que tenía necesitaba reparaciones en el taller constantemente. La entidad bancaria le concedió el préstamo para la compra, con el condicionante de constar como deudor en una refinanciación de una deuda que tenía por aquel entonces su madre. Posteriormente, junto con sus familiares, suscribió otro préstamo para la realización de unas reformas en casa. Al encontrarse en situación de desempleo y el crecimiento de la carga financiera hubo de hacer entregar de la vivienda con dación en pago. Al principio, mientras cobraba la prestación por desempleo, siguió pagando cuotas de crédito hasta que finalmente dejó de cobrarla y no tuvo más alternativa que dejar de pagar los préstamos para cubrir sus gastos más básicos. En 2017, su situación económica mejoró un poco, y en varias ocasiones intentó renegociar la deuda solicitando hacer pagos de una cantidad que pudiese afrontar. No obstante, nunca obtuvo ninguna respuesta.

La Ley de Segunda Oportunidad permite una salida airosa a aquellos particulares y autónomos que han sufrido problemas de deudas. A pesar de los esfuerzos realizados por pagarlas, han necesitado acudir a una solución legal adaptada a sus circunstancias. De esta manera, pueden emprender de nuevo con más fuerza, no sufrir más embargos de sus nóminas y olvidarse de las llamadas constantes y angustiantes de los bancos y entidades financieras.

Para poder ser beneficiario de este mecanismo, es necesario que el concursado cumpla unas condiciones básicas. En general, es suficiente con que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, aportando la documentación requerida que demuestre la inviabilidad de los pagos.

El despacho está especializado en derecho bancario. Por esta razón, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para procurar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

