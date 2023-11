Repara tu Deuda Abogados cancela 49.100€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre de 2023.

El exonerado podrá empezar una nueva vida desde cero sin deudas a las que hacer frente

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº48 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 49.100 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



Como afirman desde Repara tu Deuda, "la Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Es una legislación nacida en Estados Unidos, país en el que está vigente desde hace más de 100 años. A ella se han visto obligadas a acogerse personas de todo tipo que han caído en un estado de sobreendeudamiento por diferentes razones. Personajes como Walt Disney o Steve Jobs son algunas de las figuras reconocidas más importantes que se han beneficiado de este mecanismo".



Repara tu Deuda inició su actividad en septiembre del año 2015 para ayudar a particulares y autónomos que necesitaban salir de la situación de angustia en la que se encontraban. Especializado en la aplicación de este mecanismo, es el líder en el mercado de cancelación de deudas al haber superado ya la cifra de 170 millones de euros exonerados.



El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes que pertenecen a las diferentes comunidades autónomas de España. Debido a que cada vez más personas son conocedoras de la existencia de esta legislación, lo cierto es que las llamadas y consultas se continúan sucediendo a diario, lo que hace presagiar que el aumento de beneficiarios seguirá creciendo en las próximas fechas.



La Ley de Segunda Oportunidad permite que tanto particulares como autónomos puedan empezar una vida desde cero sin deudas. Para poder acogerse, es necesario que el concursado actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros y que no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez últimos años.



Las personas también pueden de forma alternativa cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis por parte del despacho de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para certificar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735