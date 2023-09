Repara tu Deuda Abogados cancela 51.000€ en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 18 de septiembre

La concursada cayó en un estado de sobreendeudamiento después de una separación y no pudo hacer frente a los gastos propios y de sus dos hijas

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla (Andalucía) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así exonerada de una deuda de 51.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "la deudora iba asumiendo la totalidad de sus obligaciones económicas junto a su pareja. No obstante, tras un periodo de mala convivencia, se separaron y ello provocó también una reducción de la capacidad de pago de la concursada. En concordancia con lo anterior, tuvo que hacer frente a su propio sustento, unido al de sus dos hijas".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 con el objetivo de ofrecer una salida razonable para todas aquellas personas en estado de insolvencia que necesitan cancelar las deudas para reactivarse en la economía.



Para triunfar en el proceso es fundamental ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Por este motivo, Repara tu Deuda Abogados publica a disposición de cualquier interesado los casos reales de las personas que ya han conseguido la exoneración de las deudas. Así ofrece garantías de que estamos ante información verdadera y no ante engaños con información atractiva pero falsa.



En la actualidad es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y también el que más deuda ha cancelado a sus clientes, al haber alcanzado la cifra de 170 millones de euros a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas. "Algunas de las personas exoneradas -explican los abogados del despacho- deciden contar directamente o a través de videos sus casos de éxito. De esta forma, animan a otras a comenzar el proceso para que puedan igualmente verse beneficiadas".



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados en la difusión de esta legislación. "Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que está permitiendo que muchas personas en situación de sobreendeudamiento puedan empezar desde cero, eliminando las deudas contraídas".



Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que se cumplan una serie de requisitos. En líneas generales son que el deudor haya actuado de buena fe, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el importe debido no supere los 5 millones de euros.



A quienes no pueden acogerse a esta herramienta, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis de posibles cláusulas abusivas en los contratos con bancos y entidades financieras y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







