Repara tu Deuda Abogados cancela 524.593 € en Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

Tenerife, 22 de octubre de 2025.-

Se trata de siete nuevos casos que han tenido un resultado favorable a los concursados

(Información remitida por la empresa firmante)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Tenerife (Canarias). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido siete nuevos casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascienden a 524.593 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias son las siguientes:

1) Un hombre de San Cristóbal de La Laguna ha cancelado 16.600 euros. Su estado de insolvencia deriva de los bajos ingresos obtenidos por los trabajos desempeñados, ya que eran bastante precarios e inestables. Más tarde, le aprobaron su incapacidad permanente absoluta. La cantidad asignada era inferior a los 800 euros. Este hecho provocó que no lograra llegar a final de mes. Aunque tenía una pensión fija, esta era del todo insuficiente para cubrir las necesidades básicas. También en La Laguna se ha producido otro caso, esta vez de un matrimonio, que se ha liberado de una cantidad de 29.995 euros.

2) 40.300 euros es el importe exonerado por un hombre. Tenía un salario inferior al mínimo interprofesional establecido legalmente. Con el aumento del coste de vida y unido al hecho de que su salario continuó sin ser elevado, cayó en un estado de sobreendeudamiento.

3) 22.070 euros es la cantidad liberada por otro hombre. En esta ocasión, el endeudado fue aceptando varias tarjetas para ir gastando en el día a día. Posteriormente, sus ingresos se fueron reduciendo y más tarde se quedó en el paro.

4) Un matrimonio de Arona se ha visto beneficiado de esta ley al despedirse de un importe de 206.628 euros. Tenía un préstamo con garantía hipotecaria. Hubo varios momentos de desempleo y de problemas de salud. Tras varios retrasos en los pagos, la deuda les fue reclamada y al final tuvieron que liquidar la vivienda. Por desgracia, después de esto, les quedó un remanente hipotecario.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado el mismo año de la aprobación de esta legislación por parte del Parlamento de España. Desde septiembre de 215, ayuda a particulares y autónomos a dejar atrás todos sus problemas económicos, con vistas a que empiecen una nueva vida financiera desde cero.

En todo este tiempo, la cantidad exonerada a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España asciende ya a 360 millones de euros. Factores como los del COVID-19 o la última reforma de la ley, aprobada en septiembre de 2022 para agilizar y simplificar el proceso, han sido dos elementos muy importantes a la hora de que aumente el número de exoneraciones de deuda.

Junto con un procedimiento jurídico de calidad, Repara tu Deuda abogados también ofrece una tecnología al alcance de cualquier persona para facilitar todo el proceso. A través de una app para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara, permite la realización de consultas con los profesionales del despacho, compartir experiencias propias acerca del grado de satisfacción del servicio recibido y hacer un seguimiento de las fases del proceso.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es