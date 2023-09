Repara tu Deuda Abogados cancela 54.000€ en Málaga (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 27 de septiembre de 2023.

La exonerada se endeudó para ayudar a su hermana en temas médicos y se quedó sin trabajo por el COVID-19

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Málaga/1 Bis (Andalucía) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado exonerada de una deuda de 54.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los costes de una reforma necesaria en su vivienda, así como para ayudar a su hermana que necesitaba de un tratamiento médico en su país de origen: Ecuador. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, su situación laboral era inestable. La contrataban bajo la modalidad de fija discontinúa, con momentos de desempleo, lo que hacía que sus ingresos fueran irregulares. A raíz de la pandemia del COVID-19, la deudora perdió su empleo, afectando gravemente a su economía".



Como en su caso, muchas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidad tras hacer todo lo posible para salir de su situación de sobreendeudamiento. Y es que han sufrido dificultades por motivos laborales y/o personales. Hay que señalar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Desde ese momento, se puede cifrar en más de 20.000 los particulares y autónomos que se han acogido con el despacho a esta herramienta para cancelar las deudas y empezar una nueva vida.



Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde su fundación en septiembre de 2015, ha logrado rebasar los 170 millones de euros de deuda exonerada a personas que proceden de todas las comunidades autónomas del país y que han salido de la situación de angustia en la que se encontraban. Para ofrecer confianza a sus clientes, el despacho publica todas las sentencias dictadas por los juzgados de los casos en las que ellos han participado.



"Es muy importante -explican los abogados del despacho- el hecho de que algunos de nuestros clientes decidan contar su historia de éxito a través de videos o mediante el testimonio directo. De esta forma, personas que dudan empiezan el proceso para verse también beneficiadas y reactivarse en la vida económica".



Repara tu Deuda Abogados, antes de poner en marcha el procedimiento, estudia junto al cliente su circunstancia económica. Así, para no engañar a nadie, comprueba que se trata de una persona que puede realmente cancelar sus deudas. De este modo, no hace perder tiempo ni recursos económicos a quienes acuden a su despacho.



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, ayuda al despacho de abogados para que esta legislación sea mucho más conocida. "Se trata de una herramienta -declaran los abogados- que está ayudando a cambiar la vida de muchas personas. Por este motivo, contar con figuras que nos ayuden en la difusión de esta legislación es algo fundamental para que cada vez más ciudadanos se reactiven en la economía".



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735