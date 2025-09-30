Repara tu Deuda Abogados cancela 57.065 € en Amposta (Tarragona) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2025.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Tarragona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer de Amposta (Tarragona) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), lo que le ha permitido decir adiós a una deuda de 57.065 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “la concursada cayó en un estado de insolvencia que no le ha permitido hacer frente a todos los pagos pendientes. Una vez que llegó a la conclusión de que no podía ponerse al día, decidió empezar el proceso de segunda oportunidad para dejar atrás su difícil situación económica”.

Como en su caso, son numerosas las personas que se han tenido que enfrentar a diferentes problemas financieros que no les permitían tener una vida normal. Cuando conocen que hay una salida legal a todos sus problemas, acuden a él con cierto escepticismo inicial. No obstante, con el paso del tiempo, van avanzando en el proceso hasta llegar a un momento de pleno alivio financiero.

Personas como ella, cuando se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad, comprueban cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. Junto a la descarga emocional de la que se benefician, dejan de estar presentes en los diferentes listados de morosidad como ASNEF, no reciben más las angustiosas llamadas por parte de bancos y entidades financieras, solicitan si lo desean nueva financiación y pueden registrar futuros bienes a su nombre.

Aprobada en 2015, conforme han pasado los años el grado de conocimiento de este mecanismo ha ido creciendo de forma progresiva. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015, a miles de personas en una situación económica complicada para que dejen atrás una vida de deudas y comiencen desde cero.

El despacho de abogados ha logrado alcanzar la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas que responden a casuísticas diversas y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Se prevé que esta cantidad continúe aumentándose debido al alto número de expedientes que se encuentran en marcha y a que muchos exonerados son los primeros en explicar a otros endeudados la existencia de esta herramienta.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos la cancelación de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos específicos. En resumen, basta con que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentren en un estado actual o próximo de insolvencia y que aporten toda la documentación requerida para acreditar su buena fe.

El despacho, junto al mecanismo de segunda oportunidad, también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Hay que reseñar que, por esta razón, analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras.

