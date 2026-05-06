Repara tu Deuda Abogados cancela 58.735 € en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

El concursado ayudó a su pareja en la apertura de un negocio y las deudas acabaron recayendo en él

Granada, 6 de mayo.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Andalucía. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre de Granada (Andalucía) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 58.735 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para ayudar a su pareja a abrir un negocio. Posteriormente, y con la intención de reflotarlo, volvió a solicitar otro crédito. Desafortunadamente, el negocio no funcionó y la que entonces era su pareja se fue. Finalmente se cerró la empresa y las deudas recayeron en él. Esta circunstancia derivó en que, sin capacidad económica para cubrir esos créditos ni sus necesidades básicas, solicitara otros nuevos para cubrir lo solicitado con anterioridad. Con los ingresos actuales, no ha podido resolver la situación”.

Tal como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España dio luz verde a la entrada en vigor de esta legislación en el año 2015. Si bien inicialmente era muy desconocida y algunos sectores la acogieron con cierto escepticismo, la realidad es que la proliferación de casos y la difusión de las historias han provocado que aumente el grado de confianza por parte de los endeudados. En la actualidad puede decirse que se trata de un mecanismo ya arraigado en la sociedad como una salida más que ventajosa para particulares y autónomos”.

Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho de abogados en España que se dedica a la tramitación de esta legislación. Fundado en septiembre del mismo año 2015, ofrece un respiro económico y emocional a aquellas personas que arrastran deudas inasumibles. La tarea del gabinete jurídico, enfocada en el cliente y con una metodología mejorada a lo largo de los años, le ha llevado a ser el referente en esta ley. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha logrado superar la cifra de 430 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Repara tu Deuda abogados ofrece un servicio jurídico notable combinado con una tecnología accesible a cualquier persona. Cuenta con una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes del procedimiento, un seguimiento pormenorizado de las distintas fases y reuniones con los profesionales del despacho.

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