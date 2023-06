Repara tu Deuda Abogados cancela 62.000€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada sufrió un ERTE durante el COVID-19 y ya se había endeudado antes para sufragar los gastos universitarios de sus hijos

Valencia, 15 de junio de 2023.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 62.000 euros en Valencia. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los gastos universitarios de sus hijos. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, el tipo de interés de las tarjetas era muy elevado por lo que se dio cuenta de que la amortización era muy pequeña. Para contrarrestar esta situación, la deudora solicitó más financiación. A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19 sufrió un ERTE, afectando gravemente a sus ingresos. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron muy mermadas, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes".



La concursada, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº5 de Valencia el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del año 2015, mismo año en el que fue aprobada la ley en España. Desde entonces hasta hoy, ha alcanzado la cifra de 150 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Las personas que se han acogido proceden de las diferentes comunidades autónomos de España y pertenecen a las diferentes clases sociales



El despacho de abogados analiza de forma previa al comienzo del proceso si se trata de una persona que puede ser beneficiaria de la Ley de la Segunda Oportunidad. Solo si se cumplen las condiciones, se inician los trámites para no hacer perder tiempo ni dinero a los que no van a poder acogerse. A estos, el despacho también les ofrece estudiar los contratos firmados por si existen cláusulas abusivas y la posterior cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.



El perfil de personas que acuden al mecanismo de segunda oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos, pequeños empresarios que montaron un negocio o que llevaron a cabo alguna inversión que les fue imposible devolver, desempleados o en complicadas circunstancias laborales, víctimas que han sido víctimas de engaño, etc.



