Repara tu Deuda Abogados cancela 62.500 € en Benidorm (Alicante) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad lidera el mercado de cancelación de deudas en España desde su creación en el año 2015

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 62.500 euros en Benidorm (Alicante, Comunidad Valenciana) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

Se trata del caso de CM, divorciada. Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: “en su anterior matrimonio, ella tenía su casa y él la suya, cada uno con su hipoteca. Ella amplió su propia hipoteca para saldar lo poco que le quedaba a él de su piso y además le acabó de pagar el coche que él ya tenía a su nombre. Mientras el matrimonio fue bien, no hubo ningún problema. Pero, cuando se divorciaron, las circunstancias cambiaron. Él se llevó el coche ya pagado y además ella se tuvo que hacer cargo de la inmensa deuda hipotecaria que le quedó por esa ampliación. A todo ello se le sumaron los estudios universitarios de su hijo, para los cuales necesitó préstamos y tarjetas”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, CM puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Benidorm (Alicante) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en el año 2015, cuando entró en vigor la ley en España. En la actualidad ya ha superado la cifra de 60 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles. Además, los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo la mayor parte de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad. Más de 15.000 particulares y autónomos han comenzado el proceso con el despacho para empezar una segunda vida libre de deudas.

El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por esta razón, adapta sus honorarios en función de la capacidad económica que tienen sus clientes. “Muchas personas no comienzan el proceso porque consideran que el trámite va a ser demasiado complicado. Otras, directamente porque no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados”, afirman. “Nosotros -añaden- partimos de la base de que son personas que se encuentran arruinadas. Por tanto, no podemos exigirles esfuerzos que no están su alcance, sino que hemos de ser comprensivos por las dificultades que están atravesando”.

