Repara tu Deuda Abogados cancela 63.000€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

Mallorca, 26 de septiembre de 2023.

La concursada no pudo hacer frente a la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraba

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Baleares. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de una mujer con una deuda de 63.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "la deudora, debido a su situación económica y familiar, sólo podía hacer frente a los gastos más básicos. Por esta razón, para salir del estado de insolvencia, necesitó acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y así empezar una nueva vida desde cero".



Según señalan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante una legislación nacida en Estados Unidos, hace más de 100 años. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a todas aquellas personas que se han visto envueltas en una situación de sobreendeudamiento. El objetivo es que no tengan que vivir ahogadas por pagos que no pueden asumir y también eliminar el estigma que sufren quienes han sufrido algún tiempo de contratiempo económico".



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad precisamente en septiembre del mismo año 2015. Desde entonces, ha podido ayudar a muchas personas que estaban desesperadas por las deudas acumuladas. De hecho, el grado de especialización en la aplicación de esta legislación le ha llevado a convertirse en líder en este mercado al haber superado la cifra de 170 millones de euros exonerados a sus clientes.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 clientes que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Como consecuencia de que esta ley es cada vez más conocida y que muchos de los exonerados deciden desinteresadamente animar a otras personas a comenzar el proceso, la previsión es que esta cifra continúe aumentando en las próximas fechas.



Repara tu Deuda se adapta a las necesidades de cada una de las personas que se acerca a su despacho, estudiando gratuitamente su caso. Sólo cuando se tiene constancia de que la persona puede ser merecedora de esa segunda oportunidad es cuando se inician los trámites judiciales necesarios para demostrar que estamos ante una persona insolvente que no paga su deuda porque no tiene los recursos suficientes para hacerlo.



Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actué en todo momento de deuda fe y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros.



A quienes no pueden quedar libres a través de esta herramienta, el despacho también les ofrece la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas estudiando los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







