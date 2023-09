Repara tu Deuda Abogados cancela 64.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de septiembre de 2023.

La exonerada trabajaba en un centro comercial, se quedó sin trabajo por culpa del COVID-19 y había pedido préstamos para una intervención

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº06 de Madrid ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de una persona con una deuda de 64.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "los motivos principales del sobreendeudamiento son laborales y de salud. Los motivos laborales son debido a la precariedad de los ingresos de la deudora ya que tuvo que hacer uso de las tarjetas de crédito para cubrir sus propios gastos ordinarios y extraordinarios. Al trabajar en un centro comercial, con el impacto del COVID-19, la exonerada fue despedida, reduciéndose drásticamente sus ingresos, teniendo que solicitar préstamos. Además, tenía a su cargo dos hijas menores de edad. Los motivos de salud se refieren a un préstamo que tuvo que solicitar para cubrir los gastos de una operación médica que no cubría la Seguridad Social".



Según señalan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de un mecanismo legal nacido en Estados Unidos, país en el que lleva vigente desde hace más de 100 años, que sirve para ofrecer una segunda oportunidad a personas que han sufrido algún tipo de contratiempo económico. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a quienes están ahogados por pagos que no pueden realizar y eliminar también el estigma por un aparente fracaso".



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad precisamente en septiembre de 2015. Su experiencia en este tiempo le ha llevado a ser el líder a nivel nacional del mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos al superar la cifra de 170 millones de euros exonerados a sus clientes.



El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes, que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España, que han puestos su historia de insolvencia en sus manos. Se prevé un crecimiento de esta cifra por el mayor conocimiento de esta ley y, también, como consecuencia del elevado número de consultas que se reciben cada día.



Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas si previamente cumplen una serie de requisitos. En resumen, el concursado no puede haber sido condenado en los diez años previos al proceso, debe actuar en todo momento de buena fe y el importe de la deuda nunca ha de superar los 5 millones de euros. A quienes no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del estudio del análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe alguna cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







