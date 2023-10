Repara tu Deuda Abogados cancela 64.000€ en Zaragoza (Aragón) con la Ley de la Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Zaragoza, 24 de octubre de 2023.

La exonerada se vio envuelta en un engaño que le llevó a tener que acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº11 de Zaragoza (Aragón) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así libre de una deuda que ascendía a 64.000 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



La exonerada acudió a Repara tu Deuda, primer despacho que aplica Ley de Segunda Oportunidad en España, ahogada por la situación de insolvencia en la que se encontraba. Y es que iba pagando los préstamos, pero se vio envuelta en un engaño económico que le llevó a tener que acogerse a este mecanismo. Tras estudiar el caso, los abogados de Repara tu Deuda iniciaron los trámites para que pudiera liberarse de sus deudas, cosa que finalmente ha logrado.



Conforme más se conoce esta legislación, se van multiplicando los casos de exonerados que comprueban en poco tiempo los beneficios de quedar sin deudas. Esto provoca que salgan de la situación de bloqueo económico al acudir a los expertos en esta materia. Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, "la Ley de la Segunda Oportunidad se está implantando con fuerza en la sociedad. Podemos decir que han sido ya más de 20.000 los particulares y autónomos que han puesto su historia en manos del despacho para reactivarse en la economía, salir de los listados de morosidad y poder registrar futuros bienes a su nombre".



Los abogados de Repara tu Deuda, especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, han conseguido superar la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Señalan como claves del éxito "contar con los mejores expertos en esta legislación, tener una óptima tecnología para llegar al mayor número de personas y considerar como primordial el factor humano, tan necesario en un proceso muy angustioso".



La Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos si cumplen una serie de requisitos determinados. En concreto, el concursado debe actuar de buena fe, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y el importe de la deuda no puede ser superior a los 5 millones de euros.



A las personas que no cumplen los requisitos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, Repara tu Deuda Abogados les ofrece de forma alternativa la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El gabinete jurídico estudia los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







