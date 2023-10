Repara tu Deuda Abogados cancela 65.000€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Mallorca, 6 de octubre de 2023.

El exonerado inició una actividad empresarial que cesó, buscó trabajo como asalariado pero no logró una estabilidad laboral

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Palma de Mallorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 65.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para emprender una aventura empresarial y sufragar los costes inherentes como el alquiler de local, el equipamiento y el material. Al principio no tenía problemas en hacer frente a la devolución de las cuotas. Lamentablemente, la facturación del negocio no fue favorable, por lo que tuvo que solicitar más financiación para seguir a flote. Esta estrategia no resultó positiva, por lo que no tuvo más remedio que cesar en la actividad. El deudor buscó empleo para continuar pagando los préstamos. No obstante, a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, su situación laboral ha sido inestable al no haber encontrado un trabajo fijo".



Como en su caso, numerosas personas se endeudan haciendo todo lo posible para devolver las cantidades que han solicitado con anterioridad. "En muchas ocasiones creen que la situación terminará cambiando. Aunque hay personas que lo consiguen, también hay otras que pese a los esfuerzos realizados no logran su objetivo de ponerse al día con las deudas sin necesidad de acudir a esta herramienta", señalan los abogados de Repara tu Deuda.



Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exoneradas. De hecho, salen de los listados de morosidad que tanto daño les hace. Además, y esto les supone un gran alivio, dejan de recibir las llamadas de bancos y entidades financieras que, hasta la fecha, contactaban con familiares, allegados e incluso personal de su propio trabajo.



Si bien existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez hay más personas que solicitan acogerse. Sin ir más lejos, Repara tu Deuda Abogados ha ayudado desde su fundación en septiembre del año 2015 a numerosas personas con deudas que tenían dudas acerca de su caso. Hay que decir que, hasta la fecha, han sido ya más de 20.000 los particulares y autónomos que han puesto su caso en sus manos para acabar con las deudas y reactivarse en la economía.



El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Su previsión es que esta cantidad continúe aumentándose en las próximas fechas como consecuencia de que cada vez más personas conocen esta herramienta, que el número de consultas es muy elevado y que hay una gran cantidad de trámites que están ya en marcha.



Esta legislación permite tanto a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas si actúan de buena fe el tiempo que dura el proceso, sin ocultar bienes ni ingresos, si el importe debido no supera los 5 millones de euros y si no han sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.



Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes que conlleva el procedimiento, un control exhaustivo y reuniones con los abogados a través del sistema de videollamadas.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735