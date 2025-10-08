Repara tu Deuda Abogados cancela 660.478 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

5 nuevos casos en Valencia de exoneración de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo legal

Madrid, 8 de octubre.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 660.478 euros de deuda en Valencia. Se trata de cinco nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias más destacadas son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado 46.071 euros. Solicitó una serie de préstamos que iba satisfaciendo mensualmente. Sin embargo, a raíz de varios problemas laborales, dejó de abonar la totalidad de las cuotas. Por ello, inició un negocio para intentar generar más ingresos. Al principio éste funcionaba bien, él cubría sus gastos más básicos e iba pagando las cuotas de los préstamos solicitados. Sin embargo, los ingresos fueron disminuyéndose hasta que tuvo que cerrar para no generar más deuda. Fue entonces cuando, durante dos años, estuvo trabajando a través de Empresas de Trabajo Temporal, abonando las cuotas de los préstamos, y una de ellas le contrató de manera indefinida. Desgraciadamente, llegó un momento en el que le bajaron el sueldo a prácticamente la mitad y se vio en la situación de dejar de satisfacer las cuotas de los préstamos.

2) 33.206 euros es la cantidad de la que se ha liberado una mujer. Su estado de insolvencia se originó cuando necesitó financiación para los gastos extraordinarios de los pagos de la comunidad de propietarios. No tenía la suficiente solvencia para hacer frente a todo. En paralelo, su pareja también sufrió dificultades económicas en su trabajo y por estas razones no pudieron devolver lo solicitado.

3) 208.414 euros es la cifra que debía otro hombre. Puso en marcha un quiosco de prensa para el que necesitó la licencia de actividad, permisos, periódicos y género alimentario para poder tener variedad y facturar más. Debido a que las ventas no fueron las esperadas y a que el deudor había invertido mucho esfuerzo y dinero en dicha actividad, solicitó préstamos para los gastos generados. Sin embargo, llegó un momento en el que no pudo seguir pagando, por lo que dejó su negocio y lo cerró. El deudor buscó empleo y encontró uno con un salario medianamente estable, pero no fue suficiente para devolver todo lo pendiente.

La Ley de Segunda Oportunidad fue implantada hace más de 100 años en Estados Unidos. A España llegó en el año 2015. Su objetivo es ofrecer una salida legal tanto a particulares como a autónomos para que digan adiós a todos los importes pendientes de pago y puedan reactivarse en la economía.

Para ser beneficiario de este mecanismo, es necesario cumplir una serie de requisitos predeterminados. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, aportando toda la documentación requerida para acreditar su imposibilidad de pago.

El despacho, junto a este mecanismo legal, está especializado también en derecho bancario. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de estudiar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es analizar la posible existencia de cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y así poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

