Repara tu Deuda Abogados cancela 69.590 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de marzo de 2026.-

El exonerado no gozaba de estabilidad laboral y su mujer abrió un negocio que no obtuvo los resultados deseados

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Mallorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 69.590 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su historia es la siguiente: “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos de la hipoteca sobre la vivienda que el deudor tenía con su mujer. Como no llegaban a cubrir los gastos, finalmente procedieron a su venta. Debido a la situación laboral del deudor, con un contrato fijo discontinuo, combinaba periodos de actividad con otros de inactividad. Esto hizo que, para hacer frente a los pagos familiares, solicitara de nuevo créditos. Más tarde, acudió a financiación para invertir en un negocio de su mujer, en concreto un centro de estética. Desafortunadamente, éste no generó la rentabilidad deseada y se vieron en la necesidad de cerrarlo. Para poder pagar a los proveedores y asumir los costes que había implicado el negocio, volvieron a acudir al banco. Finalmente, toda esta situación provocó la situación de insolvencia y sobreendeudamiento”.

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica desde hace más de 100 años. Con origen en Estados Unidos, se trata de la salida más eficiente para que personas que se encuentran en estado de sobreendeudamiento digan adiós a todos los problemas financieros pendientes y puedan así reactivarse con total normalidad.

La realidad es que inicialmente existían ciertas dudas acerca de los resultados de esta legislación. Después de años, puede decirse que se trata de una herramienta que ha arraigado entre los ciudadanos que se encuentran sufriendo una situación de insolvencia. Al principio muchos creen que el proceso es más complejo que lo que finalmente resulta ser.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor como despacho especializado en la aplicación de esta legislación en septiembre de 2015. Su experiencia le ha hecho superar en estos diez años la cifra de 415 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho está especializado en derecho bancario. Por esta razón, ofrece a sus clientes el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras.

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