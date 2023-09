Repara tu Deuda Abogados cancela 70.000€ en Getafe (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de septiembre de 2023.

El exonerado vio reducidos sus ingresos con la jubilación y no pudo asumir todas sus deudas

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 70.000 euros a un hombre en Getafe (Madrid). VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "debido a las cláusulas del préstamo, las cuotas subieron rápidamente. El deudor, a fin de poder seguir haciendo frente a las mismas, solicitó nuevos préstamos para cubrir los anteriores. En el año 2019, el concursado alcanzó la edad de jubilación y, al recibir la prestación, sus ingresos se vieron gravemente disminuidos. Se encontró entonces en la necesidad de dejar de abonar las cuotas de los préstamos para costear sus gastos más básicos y esenciales".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el exonerado puede empezar de nuevo desde cero sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Getafe (Madrid) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que se aprobó la ley en España. En la actualidad ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 particulares y autónomos que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Se prevé un crecimiento gradual en las próximas fechas como consecuencia de que cada vez son más las personas que realizan consultas diariamente para comprobar si cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.



Para que todos puedan tener acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete se adapta a la capacidad económica del cliente. "Muchas personas no pueden asumir los costes que les solicitan algunos abogados. Nosotros les ofrecemos diferentes modalidades de pago para que ellos puedan decidir la opción que más le convence. Además, realizamos una labor de difusión de los casos reales de éxito para dar esperanza a los que están agobiados y así se decidan a dar el paso para salir de la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran".



Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar liberados del pago de sus deudas si cumplen una serie de requisitos específicos. En concreto, es necesario que el concursado actúe en todo momento de buena fe, que no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez años anteriores al comienzo del proceso y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros.



Para los que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis de los contratos con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







