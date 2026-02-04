Repara tu Deuda Abogados cancela 708.192 € en Jaén (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 4 de febrero de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 708.192 euros de deuda en Jaén (Andalucía). Se trata de cuatro nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en Jaén (Andalucía).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Un vecino de Linares ha cancelado una deuda de 170.352 euros. Su estado de insolvencia se originó por haber estado trabajando para una mercantil que entró en suspensión de pagos en el año 2008 debido a la crisis económica. Como consecuencia de ello, el deudor dejó de percibir su sueldo regularmente y tuvo que solicitar préstamos para hacer frente a sus gastos más básicos. No obstante, en ningún momento ha podido devolver los créditos solicitados.

2) También en Linares un matrimonio se ha despedido de una cantidad de 352.321 euros. El origen de todo viene motivado por unas importantes pérdidas empresariales a causa de la crisis sanitaria y económica que motivó un descalabro nada desdeñable. El deudor se dedica al transporte de hormigón y presta sus servicios en la localidad de Martos. Por ello, el vehículo del que dispone lo precisa en sus desplazamientos diarios para acudir desde su domicilio en Linares a su centro de trabajo en la referida localidad.

3) 10.383 euros es la cantidad que debía un hombre. Empezó con el uso de tarjetas revolving para cubrir los gastos básicos propios, sin ser consciente de los efectos que podía causarle. Para hacer frente a los intereses, el deudor solicitó un préstamo con la intención de ir satisfaciendo tanto el préstamo como los intereses generados poco a poco. Finalmente fueron tan elevados que dejó de abonarlos para destinar sus ingresos a sus gastos básicos.

4) En Úbeda, un hombre se ha despedido de una cantidad de 175.136 euros. Solicitó el primer crédito para sus gastos mensuales ya que inicialmente percibía 1.100 euros y enviaba 200 euros a su madre a Ecuador, puesto que ella no podía hacer frente a los gastos médicos extraordinarios. Comprobó que no podía satisfacer el crédito, por lo que solicitó un nuevo préstamo. Esta situación se unió a que el deudor sufrió un accidente de tráfico, lo que ocasionó que se redujeran considerablemente sus ingresos durante varios meses ya que solicitó la baja laboral.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. El origen de esta herramienta hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que se aplica desde hace más de cien años a personas sobreendeudadas que no pueden asumir las cantidades pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor de ayuda a este tipo de personas en septiembre del mismo año 2015. Su especialización le ha llevado a situarse como líder en este mecanismo. Desde entonces hasta la actualidad, el despacho ha logrado alcanzar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Hay que señalar que, entre los requisitos mencionados para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, se pueden mencionar los siguientes: no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años ni haberse acogido en los últimos cinco, encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia y actuar de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho también está especializado en derecho bancario. Por este mismo motivo, analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Su objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

