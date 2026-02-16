Repara tu Deuda Abogados cancela 766.421 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

8 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados por el despacho en un mes en Madrid

Madrid, 16 de febrero.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 766.421 euros de deuda en Madrid. Un total de 8 nuevos casos en un mes han tenido un resultado satisfactorio.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias más destacadas de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado una deuda de 84.365 euros. Su estado de endeudamiento se originó a causa del inicio de un negocio junto a tres socios en el sector de la hostelería. Debido a que no prosperó, finalmente la empresa terminó por cerrarse. El concursado empezó a trabajar por cuenta ajena. Sin embargo, su salario no era suficiente para pagar las cuotas de los préstamos solicitados. Con los ingresos generados, apenas lograba cubrir sus gastos más esenciales y no pudo hacer frente a sus deudas. En la actualidad, se encuentra percibiendo una pensión por una incapacidad permanente total que apenas le alcanza para pagar sus gastos de alimentos y primera necesidad.

2) Un matrimonio ha dicho adiós a una deuda de 45.875 euros. Su insolvencia comienza por la necesidad de financiación para gastos familiares. Además, tuvieron que solicitar otro crédito para reparaciones de los vehículos para acudir al lugar de trabajo. Paralelamente, la deudora ha estado en varias ocasiones en situación de desempleo.

3) Una mujer ha quedado exonerada de un importe pendiente de pago de 9.077 euros. No llegaba a fin de mes debido a su delicada situación económica y personal. Y es que la exonerada tiene un salario precario con el que debe hacer frente a sus necesidades básicas. Por este motivo, se vio obligada a recurrir a créditos y préstamos. No obstante, con los ingresos generados, no ha podido devolver lo solicitado.

4) Otra mujer ha cancelado una deuda de 10.260 euros. Su deuda tiene su origen en la necesidad de utilizar tarjetas de crédito y micropréstamos para cubrir gastos y necesidades básicas que no podía sufragar con sus ingresos habituales. Esta situación se vio agravada tras una operación de rodilla que le impidió continuar con su trabajo como empleada doméstica interna. Sus principales funciones estaban ligadas al cuidado de una persona mayor y no pudo seguir desempeñándolas durante su baja médica. Lamentablemente, no percibió prestaciones económicas, lo que provocó un importante retraso en el pago de sus cuotas y la acumulación de intereses. Con un salario limitado de unos 1.000 euros, no ha podido hacer frente a sus obligaciones financieras.

La Ley de Segunda Oportunidad es fundamental para que personas en estado de sobreendeudamiento puedan volver a respirar y dejar atrás sus problemas de deudas. Para acudir a esta herramienta, es necesario que el concursado se encuentre sufriendo un estado actual o próximo de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años ni haberse acogido en los últimos cinco, y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

