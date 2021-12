Repara tu Deuda Abogados cancela 77.096 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados ha superado la cifra de 63 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes

ME, vecino de Valencia, con una hija a su cargo, acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, en una situación desesperada. “Su padre le dejó un piso para reformar. Él era la única fuente de ingresos de la familia. Su pareja se quedó embarazada. Pidieron algunos prestamos rápidos para poder reformar el piso donde tenían que iniciar una nueva vida en familia. Se le fue acumulando la deuda y no fue capaz de salir de la situación en la que se encontraba. Ahora tiene la posibilidad de iniciar una segunda vida”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

El Juzgado de Primera Instancia nº29 de Valencia ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de ME mediante la labor del despacho de abogados y la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015 y permite a personas en situación de sobreendeudamiento salir del pozo en el que se encuentran. Los responsables de Repara tu Deuda abogados afirman que “esta ley es cada vez más conocida por los esfuerzos de difusión que estamos llevando a cabo y porque los juzgados de toda España están aplicando ya esta herramienta”.

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en el mismo año 2015. Desde entonces, ha superado la cifra de 63 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Además, hay que destacar que más de 15.500 particulares y autónomos han iniciado el proceso con los abogados de Repara tu Deuda para empezar desde cero y reactivarse así en la economía.

El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de Segunda Oportunidad, adaptando siempre los honorarios en función de la capacidad económica del cliente. “Muchas personas son desconocedoras de que existe una legislación que les ampara y les permite cancelar sus deudas y poner el contador a cero. Sin embargo, también hay otras que no pueden hacer frente a las provisiones y los honorarios que les solicitan algunos abogados, por lo que directamente declinan empezar con los trámites administrativos”, afirman. “En nuestro caso, -añaden- hemos considerado la necesidad de considerar su situación al valorar que son personas que están arruinadas y que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído. Por tanto, no podemos endeudarles aún más”.

El despacho de abogados es especialista en la Ley de Segunda Oportunidad: “fuimos los primeros en empezar a aplicar esta herramienta jurídica en España, el mismo año en el que entró en vigor la ley. En la actualidad, continuamos siendo el único despacho de abogados que se dedica en exclusiva a la aplicación de esta legislación. Ello nos da un alto valor añadido y una gran capacidad para conocer las distintas circunstancias por las que pasan nuestros clientes”.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655 95 67 35