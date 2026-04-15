Repara tu Deuda Abogados cancela 788.284 € en Badajoz (Extremadura) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Un hombre y un matrimonio han quedado exonerados de sus deudas a través de este mecanismo

Madrid, 15 de abril de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 788.284 euros de deuda en Badajoz (Extremadura). Se trata de dos nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en la provincia en un mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Un hombre ha quedado exonerado de una deuda de 368.485 euros. El deudor trabajó en el sector de la construcción bajo el régimen de autónomo desde el año 2003 al 2008. En el 2007, varios de sus clientes dejaron de pagarle. Por este motivo, solicitó diversos créditos para pagar a proveedores y demás obligaciones contraídas. Toda esta situación le llevó a caer en una situación de sobreendeudamiento.

2) 419.799 euros es la cantidad liberada por un matrimonio. Todo comenzó cuando al deudor decidió montar su propia cafetería. Por aquel entonces, solicitaron préstamos personales para invertirlos en el negocio. Dado que no produjo los resultados deseados, el concursado se vio obligado a traspasarlo e intentó volver a empezar con otro negocio de distribución de bebidas. Lamentablemente, éste tampoco funcionó. Fue entonces cuando ya no pudieron hacer frente a sus deudas ni tampoco a las de los negocios. Los préstamos iban destinados a pagar los anteriores.

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en el año 2015. Su origen hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que se está tramitando desde hace ya más de 100 años. El objetivo de su entrada en vigor es el de ayudar a personas que, por diversos motivos, se han endeudado, pero no pueden hacer frente a los diferentes importes pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho en España que se dedica a aplicar esta normativa. Desde su creación en septiembre de 2015, ha desarrollado una amplia experiencia y un método de trabajo propio que le ha permitido superar los 415 millones de euros cancelados a clientes de todas las comunidades autónomas.

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