Repara tu Deuda Abogados cancela 806.714 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

8 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Madrid

Madrid, 03 de septiembre de 2025.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 806.714 euros de deuda en Madrid. Se trata de 8 nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en Madrid.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer de San Sebastián de los Reyes ha cancelado 41.068 euros. Necesitó financiación para el pago de abogados por su divorcio. Además, tuvo que comprar un vehículo para acudir a su puesto de trabajo. Con dos hijos menores a cargo, trabajos temporales y a tiempo parcial, no pudo hacer frente a los pagos.

2) De Alcorcón es un matrimonio que ha quedado libre de 342.956 euros. Ambos deudores se encontraban dados de alta como autónomos. Al ver que sus ingresos disminuyeron, el banco les cortó la línea de crédito del negocio. A raíz de eso, el deudor se dio de baja como autónomo, encontrándose en desempleo sin recibir ningún tipo de ingreso. Con el ingreso del negocio de la deudora, no podían pagar sus deudas.

3) En Getafe, otro matrimonio ha dicho adiós a 71.399 euros de deuda. Su estado de insolvencia se originó al solicitar el deudor financiación para costearse la defensa jurídica en el divorcio del anterior matrimonio. Durante el periodo que duró el procedimiento, tuvo que abandonar la casa conyugal, por lo que no tuvo más remedio que solicitar más crédito para sufragar los gastos generados por la entrada al nuevo piso. A su vez, los deudores han requerido de un tratamiento dental costoso que también aumentó el montante de la deuda. Ante esta situación, su capacidad de devolución quedó relegada por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes.

4) Una exonerada de Las Rozas ya no tendrá que pagar su deuda de 41.275 euros. Había de cubrir gastos familiares correspondientes a los estudios de sus tres hijos, así como gastos odontológicos. En ese periodo, su marido se quedó sin trabajo. Tuvieron que solicitar créditos para las necesidades familiares que después se fueron incrementando.

La Ley de Segunda Oportunidad hace ya 10 años que entró en vigor. Permite tanto a particulares como a autónomos reactivarse en la economía. Para que ello sea posible, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos imprescindibles. En general, tiene que aportar la documentación necesaria para comprobar que no puede pagar por la situación económica en la que se encuentra, lo que demostraría su buena fe. A esa insolvencia, hay que añadirle que no puede haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años.

La última reforma realizada en septiembre de 2022 ha permitido la simplificación del proceso para acogerse a este mecanismo. Y es que no es necesaria la figura del mediador ya que actualmente no es necesario intentar llegar a un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es