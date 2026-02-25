Repara tu Deuda Abogados cancela 89.074 € en Tarragona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

3 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Tarragona (Catalunya)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 89.074 euros de deuda en Tarragona (Catalunya). Se trata de tres nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en la provincia en un solo mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Un vecino de Reus ha cancelado una deuda de 9.367 euros. Su estado de insolvencia se originó porque sus nóminas eran precarias e inestables. Todo esto provocó que su economía doméstica fuera bastante caótica. Por esta razón atendía las necesidades más primordiales y dejaba al margen el pago de las deudas contraídas con tarjetas de crédito. Tras el divorcio, la separación de bienes y sus consiguientes disputas legales, se enfrentó a una redistribución de activos que dejaron a la parte deudora con una carga financiera abrumadora. Tuvo que hacer frente a algunos de los pagos que antes afrontaba conjuntamente con su mujer.

2) Una mujer, madre de dos hijas menores de edad, ha dicho adiós a una deuda de 65.207 euros. Todos los trabajos que conseguía eran temporales, lo que repercutía en que su economía se viera afectada y solicitara nuevos créditos para cubrir los gastos de la familia. Posteriormente, la deudora perdió su puesto de trabajo. Debido a los ingresos tan pequeños recibidos del subsidio, solicitó otros créditos. Finalmente, la exonerada tuvo que ir a vivir a casa de su madre. Acabó cayendo en una clara situación de sobreendeudamiento.

3) Un hombre ha quedado exonerado de una deuda de 14.500 euros. Necesitó financiación para cubrir los gastos de estudios en formación de informática, así como para hacer frente a los gastos de alquiler y su correspondiente fianza. Una acusada inestabilidad laboral le llevó a no poder asumir las deudas contraídas.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho que puso en marcha la labor de aplicación de este mecanismo al haber sido fundado en septiembre del mismo año 2015. Eun todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho también especializado en derecho bancario. Es por esta razón que analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Comprueba si existe algún tipo de cláusula abusiva para así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

