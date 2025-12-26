Repara tu Deuda Abogados cancela 89.687 € en Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

El deudor se quedó sin trabajo y se vio incapaz de asumir la financiación solicitada con anterioridad

Madrid, 26 de diciembre de 2025.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Tenerife (Canarias). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 89.687 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos de una reforma en la vivienda. Posteriormente, solicitó otro de los créditos para la compra de los vehículos. Además, el deudor fue sometido a un tratamiento de cirugía odontológica. Desafortunadamente, fue despedido de su trabajo por problemas de liquidez. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitara otros nuevos para cubrir la financiación que había pedido antes. Con sus ingresos, apenas ha podido hacer frente a sus gastos más esenciales”.

Tal como puede comprobarse en este y otros casos, los deudores se ven envueltos en complicadas circunstancias. En ocasiones, son problemas laborales o de salud. Otros, son de carácter más personal. Cuando se dan cuenta, han caído en un estado de sobreendeudamiento del que no pueden salir si no es a través del mecanismo de segunda oportunidad.

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. De hecho, salen de los listados de morosidad que tanto daño hacen, se paralizan los embargos de las nóminas y también las angustiosas llamadas por parte de los bancos y entidades financieras. Por último, si lo desean, pueden solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre.

El conocimiento de esta legislación es cada vez mayor. La difusión de los casos, unido a que muchos de los anteriormente endeudados explican su caso, hace que sean más las personas que llamen para interesarse y empezar el proceso cuanto antes. De forma previa y gratuita, mantienen un contacto con los profesionales del despacho para que ellos puedan conocer las circunstancias y el caso de la persona que necesita empezar una segunda vida financiera.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde su fundación en septiembre del año 2015, a miles de particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento que antes no sabían a qué lugar acudir para decir adiós a todos sus problemas económicos. El despacho de abogados ha logrado alcanzar la cifra de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app disponible para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara, que permite la realización de consultas personalizadas acerca del estado del proceso, un control total y reuniones con los abogados a través del sistema de videollamadas. Esto implica también la reducción de los costes del proceso, la facilidad de hacerlo todo de forma online sin necesidad de desplazarse y la agilización de los plazos.

