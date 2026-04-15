Repara tu Deuda Abogados cancela 93.473 € en Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

4 nuevos casos en Tenerife (Canarias) de exoneración de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo legal

Madrid, 15 de abril de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 93.473 euros de deuda en Tenerife (Canarias). Se trata de cuatro nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer, madre de una hija, ha dicho adiós a una deuda de 21.067 euros. Su estado de insolvencia se originó debido a que durante la pandemia se quedó sin subsidio, percibiendo únicamente como ingreso la pensión de incapacidad permanente total. Dada la difícil situación económica del momento, solicitó a los acreedores llegar a un acuerdo o una moratoria para que en cuanto ella encontrara trabajo pudiera retomar el pago normal de las cuotas. Sin embargo, denegaron su petición.

2) 9.086 euros es la cantidad que debía otra mujer. La señora cayó en un estado de sobreendeudamiento. Debido a lo reducido de sus ingresos, no ha podido hacer frente a los pagos corrientes y decidió acogerse al mecanismo de cancelación de deudas.

3) Un hombre se ha despedido de un importe de pago pendiente de 29.034 euros. Tras caer en una situación de insolvencia y hacer todo lo posible por devolver lo solicitado, no ha tenido más remedio que acudir también al mecanismo de cancelación de deuda previsto para estos casos.

4) En La Laguna un hombre ha dicho adiós a una cantidad de 34.286 euros. El deudor solicitó los préstamos para sus gastos ordinarios. Sin embargo, en el año 2017 solicitó una incapacidad temporal durante 2 años, por lo que sus ingresos se vieron drásticamente reducidos y tuvo que solicitar otros préstamos para pagar los anteriores. Finalmente, la situación se volvió insostenible y se vio obligado a dejar de pagar los créditos para hacer frente al pago de las facturas.

La Ley de Segunda Oportunidad comenzó a aplicarse en Estados Unidos hace ya más de 100 años. Ofrece una salida a particulares y autónomos que necesitan decir adiós a todos los pagos pendientes debido a que no pueden asumirlos. Para poder acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, es necesario cumplir una serie de requisitos fundamentales: no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los últimos diez años, sufrir un estado actual o próximo de insolvencia y actuar de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento.

Junto a este mecanismo legal que el gabinete jurídico aplica desde septiembre de 2015, la firma está especializada en la defensa de los derechos de los consumidores. Es por ello que ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras.

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