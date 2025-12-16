Repara tu Deuda Abogados cancela 962.402 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de diciembre de 2025.-

11 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Madrid

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 962.402 euros de deuda en Madrid. Se trata de once nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en Madrid.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias más destacadas son las siguientes:

1) En Alcorcón, un matrimonio ha dicho adiós a un importe de 291.498 euros. Los deudores solicitaron los primeros préstamos para comprarse un chalet que ya no poseen (en concreto, un préstamo personal para pagar la parcela y una hipoteca para la vivienda). El banco les dijo que se unificaría la deuda, pero no fue así, y los concursados no pudieron hacer frente a todo. Se vieron obligados a solicitar nuevos préstamos para pagar cuotas anteriores, así como sus gastos ordinarios. Poco a poco fueron pidiendo otros créditos para pagar los debidos hasta que la situación se les hizo insostenibles.

2) 354.911 euros es la cantidad liberada por un hombre de Alcobendas, padre de un hijo. Su estado de insolvencia se originó a partir de la solicitud de financiación para la inversión en un negocio dedicado a la venta y distribución de material de fontanería y calefacción y también para el pago de las licencias y permisos necesarios para su apertura. Desafortunadamente, el negocio no obtenía rentabilidad, con lo que se vio en la necesidad de venderlo, quedando como avalista de los préstamos solicitados. Posteriormente, encontró un nuevo trabajo por cuenta ajena, pero al cabo de un año lo perdió. Estuvo desempleado durante varios años. Además, en esta etapa, el deudor se divorció, con lo que solicitó otros créditos. Por otra parte, debido a la falta de pago de la hipoteca sobre la vivienda de la que era titular, la entidad financiera procedió a su ejecución, quedando un remanente hipotecario.

3) De Ciempozuelos es un hombre que ha quedado exonerado de 47.805 euros de deuda. Solicitó financiación para invertir en una cafetería. Tuvo que cerrar el negocio dado que no obtuvo los resultados deseados. Volvió a solicitar otros nuevos créditos para el pago a proveedores y empleados que había contratado. Los trabajos que fue consiguiendo eran temporales, combinado con épocas de desempleo.

4) 31.690 euros es la cantidad exonerada por un hombre. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos diarios, sobre todo los referidos al alquiler. El deudor perdió su puesto de trabajo y estuvo varios meses en situación de desempleo. A estas circunstancias se añade que su padre, residente en Venezuela, enfermó. Hubo de solicitar más créditos para enviar ayuda económica a su familia para las intervenciones médicas. Desafortunadamente, el padre falleció, por lo que el exonerado pidió más créditos para cubrir los gastos del funeral. Con el fin de conseguir ingresos, el deudor se hizo autónomo y solicitó otros créditos para invertir en un equipo informático para desarrollar su labor como diseñador gráfico. Posteriormente, y debido a la situación de pandemia, el trabajo se le redujo drásticamente, con lo que se vio en la necesidad de solicitar otros créditos para cubrir los gastos que debía.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Desde sus inicios hasta la actualidad, el despacho ha logrado alcanzar ya la cifra de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Entre los requisitos para acogerse a esta herramienta, hay que mencionar que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Desde que se produjera la reforma de esta ley en septiembre de 2022, es innecesario procurar llegar a un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras. La eliminación de este paso ha simplificado los trámites y también ha agilizado los plazos. Por otro lado, la cantidad de 5 millones de euros como cantidad tope exonerable se ha suprimido.

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es