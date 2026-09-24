Repara tu Deuda Abogados exonera 21.429,31 € a una familia de Arrecife (Las Palmas, Canarias) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras una ruptura matrimonial, una mujer de Arrecife asumió sola los gastos mientras su salario apenas cubría alquiler y necesidades básicas

Madrid, 24 de septiembre.- A veces el desequilibrio no llega de golpe, sino cuando las necesidades cotidianas empiezan a superar de forma constante lo que entra cada mes. Así comenzó el problema para una vecina de Arrecife (Las Palmas), que ha conseguido cancelar 21.429,31 euros tras intentar sostener sus compromisos con unos recursos cada vez más ajustados.

Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha tramitado el procedimiento que ha culminado con la concesión de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Un salario que ya no podía estirarse más

Los abogados de Repara tu Deuda retratan el origen del problema como una sucesión de circunstancias que fue estrechando las posibilidades de la afectada. Explican que comenzó recurriendo a tarjetas de crédito para atender necesidades esenciales que su sueldo no alcanzaba a cubrir. Tras la ruptura matrimonial, tuvo que asumir por sí sola toda la carga económica y las responsabilidades financieras.

Los letrados señalan que se esforzó por mantener los pagos, pero sus ingresos mensuales, de aproximadamente 1.400 euros, apenas bastaban para afrontar el alquiler y los desembolsos básicos. Los retrasos en las cuotas generaron intereses y elevaron el importe pendiente hasta conducirla a un sobreendeudamiento que, según la información del caso, llegó a ser irreversible.

Una segunda oportunidad con raíces fuera de España

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015, aunque su filosofía cuenta con antecedentes en otros países, especialmente en el sistema estadounidense del fresh start: permitir que una persona insolvente de buena fe pueda recomenzar sin quedar indefinidamente atrapada por sus deudas.

El mecanismo está dirigido a particulares y autónomos que atraviesan una insolvencia actual o inminente. Para acceder a él deben cumplirse las condiciones establecidas legalmente, entre ellas actuar de buena fe, aportar la documentación necesaria, no ocultar patrimonio o ingresos y no haber sido condenado por determinados delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

El procedimiento también se acompaña desde el móvil



Durante la tramitación, MyRepara permite a los clientes consultar el estado de su expediente, conocer sus distintas fases, aportar documentación y trasladar dudas al equipo. Disponible para Android e iOS, la aplicación busca simplificar un recorrido jurídico que puede resultar desconocido para quien se enfrenta por primera vez a una insolvencia.

La actividad de Repara tu Deuda Abogados se extiende, además, a la defensa de los derechos de los consumidores. El despacho analiza contratos suscritos con entidades financieras para detectar posibles cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito y revolving, minicréditos, préstamos o hipotecas. Esta vertiente cobra especial sentido cuando el recurso continuado a la financiación ha contribuido al deterioro de las cuentas personales.

La historia de Arrecife deja una imagen distinta a la habitual cuando se habla de endeudamiento: la de un salario que continuaba llegando cada mes, pero había dejado de ser suficiente. La resolución no cambia lo ocurrido ni aumenta esos recursos, pero sí modifica lo que pueden representar a partir de ahora: una base desde la que atender el presente y recuperar la capacidad de tomar decisiones sin que las cargas acumuladas durante años sigan marcando el camino.

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