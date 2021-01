Repara tu deuda abogados, líderes en la Ley de la segunda oportunidad aconsejan sobre las rebajas de 2021

La experiencia del despacho de abogados les ha permitido confeccionar una guía para que las rebajas no ocasionen problemas financieros

Este año más que nunca, la gran mayoría de los españoles han visto afectado su bolsillo, y sin embargo, han tenido que hacer frente a las Navidades y los gastos que ello conlleva. Si bien es cierto que debido a las medidas de distanciamiento social y control de aforos, este año no se podrán ver las imágenes tan típicas de masas de gente corriendo a por las mejores ofertas de manera aglomerada, pero no significa que no se pueda vivir una época de rebajas igualmente buena.

Y como todo el mundo sabe, después de las Navidades llega la época más esperada para muchos, las rebajas, y este año van a ser más valoradas que nunca. Sin embargo, no se debe perder la cabeza y se debe ser responsables en los gastos, y lo mejor para conseguirlo es seguir los consejos de los profesionales de Repara Tu Deuda Abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad en España.

Trucos para ahorrar aún más en rebajas

Uno de los mayores consejos es ahorrar previamente, las fechas de las rebajas siempre son las mismas, y la mejor manera de que no supongan un desembolso excesivo es tener ahorrado dinero durante los meses anteriores. Luego, es recomendable hacer un listado de aquellos deseos que se tienen, o cosas realmente necesarias. No gastar por gastar, se debe comprar siempre con cabeza, aunque esté bien darse algún que otro capricho. Muy pocas personas lo hacen, y según los expertos de Repara Tu Deuda Abogados es un gran método de ahorro: Fijar un presupuesto. Al marcar un límite de gasto, se consigue no hacer gastos excesivos.

Expertos afirman que los mejores momentos para encontrar los grandes chollos de las rebajas son a primera hora y entre semana. Lo mejor es elegir con calma entre todos los productos en rebajas que se encontrarán en todas las tiendas, tanto físicas como online. Es gratamente recomendable resistir a comprar a toda prisa en la primera hora de las rebajas, y analizar cuidadosamente las ofertas al alcance, aprovechando como bien han dicho, las primeras horas y entre semana en vez del fin de semana.

Hablando de tiendas online, son una gran oportunidad para hacerse con las mayores gangas de las rebajas. Por ejemplo, dejando el artículo en la cesta virtual antes de empezar las rebajas, pudiendo conectarse en cuanto empiecen sin gastar el tiempo navegando por todos los productos. Eso sí, siempre se debe comprobar que el precio esté rebajado lo suficiente como para convencerse. Recordar que el mejor consejo es comprar con cabeza. No obstante, nadie debe dejarse seducir en exceso por internet. Al ser una forma tan cómoda de comprar, puede hacer perder la noción de los gastos, y es más fácil comprar compulsivamente de manera online que cuando se acude a una tienda física.

Aunque parezca un viejo truco, está comprobado que al pagar con tarjeta de crédito se es mucho menos consciente de todo el dinero que se está gastando. Al pagar con metálico, es muy fácil ir viendo cuánto dinero se gasta, además de ver mucho más evidente que cada vez se tiene menos dinero. Además, existe un gran riesgo con las tarjetas de crédito, y es la posibilidad de hacer pagos sin tener saldo y acabar con una deuda en la tarjeta de crédito. Nada como un completo paseo exploratorio. Si se decide comprar de manera física, lo más útil que se puede hacer para evitar comprar compulsivamente y por ende ahorrar, es hacer un paseo exploratorio por todas las tiendas y visualizar qué artículos están rebajados y cuánto. Lo mejor es hacer un primer reconocimiento de las ofertas, para poder decidir en base a una visión global, y no encariñarse con cada oferta que se vea ante los ojos. El fin de todos estos consejos, es no ser un consumidor compulsivo y que la cuenta acabe más resentida de la cuenta. Lo mejor es evitar las tentaciones, y utilizar el sentido común a la hora de comprar.

Trampas de las tiendas para comprar en rebajas

1. Grandes letreros publicitarios: Todo el mundo ha visto esos grandes carteles en los escaparates con enormes números de descuento como “Rebajas del 80%", y al entrar en la tienda, se descubre la letra pequeña del cartel y no se encuentran apenas artículos con ese descuento, pudiendo afectar incluso únicamente a un solo producto.

2. Artículos nuevos: Como arte de magia, en rebajas muchas veces los artículos de nueva temporada resultan tan atractivos que es imposible no comprarlos. La nueva temporada siempre está colocada estratégicamente, poniéndola al lado de artículos demasiado básicos, o de un producto estrella en las rebajas, justo cuando no quede apenas disponibilidad.

3. La trampa del 9: Este es un truco que utilizan tanto en rebajas como en toda la temporada, todas las cantidades en vez de ser redondas con de x,99euros, lo que hace que psicológicamente el cerebro procesa el número X olvidando los decimales.

No dejarse engañar

Siempre se deben comprobar los descuentos, es decir, el precio anterior del producto. En numerosas ocasiones las rebajas son ínfimas pero con la efusividad del momento rebajas se acaba cayendo en la tentación.

Se debe buscar siempre el precio original junto al rebajado, o bien encontrar claramente el porcentaje de descuento a aplicar. Además, se debe tener presente que algunos comercios instauran condiciones especiales por las compras en periodo de rebajas, las cuales deben estar claramente explicadas.

En cuanto a la garantía, es algo que a veces produce numerosas dudas. Un producto rebajado no es sinónimo de una menor protección del consumidor, por ello, la garantía legal del artículo debe ser la misma que fuera de la época de rebajas. La curva de Enero es verdaderamente temida por la mayoría de los españoles, y después de un año tan duro y complicado como ha sido este 2020, puede que este Enero la curva sea más dura de lo habitual, después de todos los gastos de Navidad. Para empezar el año sin que las cuentas estén temblando, lo mejor es seguir los consejos de Repara Tu Deuda Abogados para aprovechar las rebajas de la forma más segura para el bolsillo.

Como bien informa la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, las rebajas tienen sus riesgos y lo mejor es diferenciar una ganga de un engaño, y el consumo racional y no impulsivo.

