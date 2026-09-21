Repara tu Deuda Abogados permite a una mujer de Alcúdia dejar 23.110 € con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre

Una mujer de Alcúdia (Baleares) ha conseguido cancelar una deuda de 23.110 euros después de que sus dificultades laborales y personales terminaran por hacer inasumibles los pagos. Repara tu Deuda Abogados, principal despacho en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha gestionado el procedimiento que le permite ahora dejar atrás esa carga económica.

De pagar con normalidad a no poder sostener las cuotas

Los abogados del despacho explican que el endeudamiento comenzó con la contratación de varios préstamos y el uso de tarjetas de crédito. El dinero se destinó a necesidades cotidianas: el alquiler de la vivienda, la adquisición de enseres básicos, alimentación y vestimenta.

Durante un tiempo pudo atender las cuotas con regularidad. El equilibrio se rompió tras su separación, cuando pasó a soportar por sí sola toda la carga económica. A esta circunstancia se añadieron repetidos periodos de desempleo y contratos temporales. Los retrasos en los pagos comenzaron a acumularse y, progresivamente, el importe pendiente alcanzó un nivel que ya no podía afrontar con sus recursos.

Una ley para realidades económicas muy diferentes

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para ofrecer una vía legal a particulares y autónomos que atraviesan un estado de insolvencia. No existe un único perfil entre quienes recurren a ella. La experiencia del despacho incluye, entre otros, a:

-Pequeños empresarios cuyos negocios o inversiones no funcionaron

-Personas afectadas por el desempleo o por una fuerte inestabilidad laboral

-Particulares que han atravesado dificultades personales o familiares

-Personas que avalaron a familiares o fueron víctimas de engaños.

Antes de iniciar el procedimiento, Repara tu Deuda Abogados realiza un estudio previo gratuito junto al interesado para comprobar si reúne las condiciones necesarias para acogerse a la legislación. Si el caso no resulta viable, se lo comunica para evitar que invierta tiempo y dinero en un proceso que no corresponde a su realidad.

MyRepara lleva el seguimiento del procedimiento al móvil

Ese acompañamiento también tiene una vertiente tecnológica. El despacho dispone de MyRepara, una aplicación para Android e iOS desde la que los clientes pueden consultar el estado de su expediente y controlar sus diferentes fases.

La herramienta permite, además, subir la documentación requerida, abrir consultas y mantener reuniones con los especialistas, facilitando buena parte de las gestiones sin desplazamientos innecesarios. También ofrece un espacio para compartir experiencias con otras personas que están atravesando el procedimiento o que ya lo han finalizado.

En el caso de esta vecina de Alcúdia, la separación y la falta de continuidad laboral fueron estrechando poco a poco su margen económico hasta convertir unos pagos que inicialmente atendía con normalidad en una carga imposible de sostener. La cancelación abre ahora un escenario diferente: el de recuperar estabilidad sin seguir arrastrando las consecuencias de aquella etapa.

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