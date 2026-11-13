Repara tu Deuda Abogados pone fin a 53.571 € de deuda en Almería (Andalucía) - Repara tu Deuda Abogados

La pérdida de ingresos en el sector de la automoción hizo insostenibles los préstamos que había contratado

(Información remitida por la empresa firmante)

Almería, 13 de noviembre de 2026.- La exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) ha permitido a un vecino de Almería (Almería, Andalucía) dejar atrás una deuda de 53.571 euros que ya no podía asumir tras sufrir una importante reducción de sus ingresos. Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado de España en la implementación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha gestionado el procedimiento que abre al afectado la posibilidad de recuperar su estabilidad financiera.

Cuando la estabilidad laboral desaparece y las cuotas siguen llegando

Los abogados de Repara tu Deuda Abogados explican que el afectado atravesaba una etapa de estabilidad económica cuando decidió contratar varios préstamos personales. Trabajaba en el sector de la automoción, disponía de ingresos regulares y destinó aquella financiación a mejorar su vivienda habitual, adquirir electrodomésticos y cubrir otras necesidades esenciales.

En esas circunstancias, el pago de las cuotas no representaba inicialmente un problema. La situación cambió cuando el sector comenzó a experimentar un descenso significativo de la producción y de la actividad empresarial, con consecuencias directas sobre su estabilidad laboral.

Los letrados señalan que este deterioro provocó una drástica reducción de sus ingresos. Las obligaciones financieras que había asumido en un contexto favorable empezaron entonces a superar sus posibilidades económicas.

Ante la dificultad para atender los vencimientos, el hombre recurrió a nuevos créditos para cubrir los pagos de los préstamos anteriores. Aquella solución provisional terminó aumentando las cantidades pendientes y agravando progresivamente su situación.

Según explican los profesionales, el origen del problema estuvo en el cambio de sus circunstancias laborales. Lo que antes podía pagar con normalidad dejó de ser asumible cuando sus ingresos disminuyeron, mientras las obligaciones financieras continuaban acumulándose.

El afectado llegó así a un punto en el que apenas podía cubrir sus gastos más esenciales. Sin recursos suficientes para atender las cuotas y sus necesidades cotidianas, el sobreendeudamiento terminó derivando en una situación de insolvencia.

Asesoramiento cercano y herramientas digitales para facilitar el procedimiento

Repara tu Deuda Abogados realiza una labor previa totalmente gratuita para quienes desean acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. El despacho analiza cada situación junto al interesado para determinar si reúne las condiciones necesarias para solicitar la exoneración. Cuando considera que el procedimiento no es viable, se lo comunica directamente, evitando que la persona invierta tiempo y dinero en una gestión sin perspectivas favorables.

Si el caso puede tramitarse, los especialistas se encargan de preparar y gestionar la documentación necesaria, acompañando al cliente durante las distintas fases del proceso.

A esta atención se suma MyRepara, una aplicación disponible para Android e iOS que permite consultar el estado del expediente, conocer su evolución y mantener reuniones con los profesionales. También facilita el envío de documentos y evita desplazamientos innecesarios.

Ese acompañamiento personal, combinado con herramientas que simplifican los trámites, conecta con los aspectos que destacan numerosas opiniones de clientes del despacho. Sus valoraciones ponen el acento en la claridad de las explicaciones, la cercanía del equipo, el seguimiento de los procedimientos y la tranquilidad de contar con apoyo jurídico durante una etapa económica difícil.

Para este vecino de Almería, la segunda oportunidad significa que la pérdida de estabilidad laboral no tiene por qué determinar el resto de su vida. La deuda queda atrás y se abre la posibilidad de recuperar, paso a paso, la tranquilidad económica.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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