Repara tu Deuda Abogados resuelve 43.552 € de una madre en Barcelona con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre

Repara tu Deuda Abogados, firma pionera en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha resuelto 43.552 euros de deuda a una vecina de Castellbisbal (Barcelona). La afectada, madre de tres hijos menores, llegó a la insolvencia después de que el desempleo, la posterior inestabilidad laboral y los gastos necesarios para conservar su puesto de trabajo fueran reduciendo progresivamente su capacidad para atender los pagos.

Los abogados de la firma jurídica señalan que el origen del endeudamiento se remonta al momento en que la mujer quedó desempleada y tuvo que continuar afrontando las necesidades familiares. Aunque posteriormente encontró trabajo, la falta de continuidad profesional dificultó recuperar una economía doméstica regular y mantener al día los compromisos básicos.

A este contexto se añadió la compra de un vehículo de segunda mano que necesitaba para desplazarse hasta su lugar de trabajo. El nuevo desembolso incrementó sus cargas financieras y, con la intención de reorganizarlas, recurrió a un préstamo.

La medida no consiguió restablecer el equilibrio. Los ingresos disponibles resultaban insuficientes para atender simultáneamente las deudas acumuladas y las necesidades de la familia, por lo que tuvo que priorizar los gastos indispensables del hogar. De este modo, quedó sin margen para destinar recursos a los importes pendientes, prolongándose un escenario económico que ya no podía afrontar

Del fresh start estadounidense al modelo español

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015, aunque su filosofía cuenta con antecedentes en Estados Unidos y otros países. El concepto de fresh start persigue que una persona insolvente que cumple las condiciones legales pueda desprenderse de determinadas cargas y recuperar su participación normal en la economía. En España, esta herramienta jurídica se dirige fundamentalmente a particulares y autónomos en situación de insolvencia.

Repara tu Deuda nació también en 2015 y ha centrado desde entonces su actividad en este ámbito. Según los datos de la firma, cuenta con más de 154.000 clientes y ha superado los 454 millones de euros exonerados.

Desde el equipo jurídico sostienen que “no basta con aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad, hay que acompañar al cliente hasta que realmente vuelva a estar dentro del sistema económico con normalidad”. Ese planteamiento se refleja en el seguimiento de expedientes como el de Castellbisbal mediante MyRepara, la aplicación que permite consultar la evolución de la tramitación, aportar documentación, abrir consultas y comunicarse con los especialistas desde el móvil. La herramienta incorpora además información en tiempo real y un canal SOS para incidencias como embargos o comunicaciones judiciales.

Las posibilidades de este mecanismo se extienden, además, a determinadas deudas públicas, cuya exoneración puede solicitarse cuando concurren las condiciones previstas legalmente. Los pronunciamientos europeos han adquirido relevancia en este ámbito al abordar las restricciones aplicadas a estas obligaciones, aunque cada supuesto debe valorarse de acuerdo con sus circunstancias particulares.

El caso de Castellbisbal muestra cómo el sobreendeudamiento puede formarse a partir de necesidades cotidianas que terminan encadenándose: perder el empleo, sostener una familia, regresar al mercado laboral y necesitar un vehículo para acudir al trabajo. La segunda oportunidad permite romper esa dinámica y recuperar algo tan concreto como poder organizar los recursos del hogar sin que las obligaciones acumuladas condicionen cada decisión económica.

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